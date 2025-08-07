España saca a Estados Unidos del primer lugar del ránking FIFA femenino

España ha recuperado el primer lugar del ranking FIFA femenino, desplazando a la selección de Estados Unidos tras la última actualización publicada este jueves por el organismo rector del fútbol mundial.

A pesar de perder recientemente ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025, La Roja volvió a la cima del fútbol mundial, demostrando su consistencia y calidad tras haber ganado la Copa del Mundo en 2023.

Cambios importantes en el Top 10 del ranking FIFA femenino

Estados Unidos, que se había mantenido en la cima desde agosto de 2024 luego de conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París, cae al segundo lugar. Por su parte, Suecia y Francia también protagonizan importantes ascensos en la clasificación:

Suecia sube tres posiciones y se ubica tercera tras su sólida actuación en la Euro, donde fue eliminada por penales ante Inglaterra en cuartos de final.



Francia escaló cuatro puestos para colocarse en el sexto lugar, luego de llegar también a los cuartos de final del torneo continental.



Inglaterra, actual subcampeona del Mundial y ganadora de la Euro anterior, ascendió un lugar y ahora ocupa el cuarto puesto en el ranking.

Brasil cae pese a título en la Copa América

A pesar de revalidar su título continental en la Copa América Femenina, la selección de Brasil cayó tres posiciones y ahora figura en el séptimo lugar. Su victoria por penales sobre Colombia no fue suficiente para mantener su puesto anterior.

Colombia se mantuvo firme en la posición 18, tras perder la final continental por penales.



Argentina, que cayó ante Colombia en semifinales también desde los doce pasos, escaló dos posiciones para ubicarse en el puesto 30.



España vuelve a la cima del mundo

Con esta actualización, España regresa al primer lugar del ranking FIFA femenino, posición que ya había ocupado entre diciembre de 2023 y junio de 2024, tras conquistar el título mundial.

Esta nueva clasificación consolida a La Roja como una potencia indiscutible en el fútbol femenino internacional, superando incluso a potencias históricas como Estados Unidos y Alemania.

