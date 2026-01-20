Richard Ledezma y Brian Gutiérrez autorizados para jugar por México

La Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un corto comunicado de prensa que los jugadores mexicoamericanos Richard Ledezma y Brian Gutiérrez de las Chivas, fueron autorizados por la FIFA para defender la playera de México después de tramitar su cambio de Federación.

Ambos jugadores con este pequeño comunicado acaba con las especulaciones que aseguraban que la selección de México corría el riesgo de poder ser sancionados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado por utilizar a jugadores que defendieron los colores de la selección de Estados Unidos y se necesitaban varios trámites para poder conseguir la autorización.

Sin duda representó toda una sorpresa para los aficionados y medios de comunicación que tanto Brian Ledezma y Brian Gutiérrez hayan aparecido en la lista de 27 jugadores de la selección de México para los duelos contra Panamá y Bolivia, como parte de la preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los dos se encontraban entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, pero no eran elegibles, ya que enfrentaban el Time Switch, ya que tienen la doble nacionalidad y requerían cumplir de varios aspectos para seguir adelante con la representación de la selección de México

¿Qué es el One Time Switch?

Para entender el cambio de Federación, las autoridades de México debieron cumplir el One Time Switch de la FIFA permite que aquellos futbolistas que tengan doble nacionalidad pueden cambiar de selección nacional solo una vez.

Los jugadores del Guadalajara ya habían defendido la playera de los Estados Unidos en categorías juveniles y en la mayor, por lo que necesitaban el aval de FIFA para poder cambiar a la Selección Mexicana.

El procedimiento, el cual es regulado por FIFA, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1.-Confirmación oficial del jugador solicitando la renuncia a su selección anterior

2.-Documento que avale que el futbolista no tuvo actividad en partidos oficiales de categoría Clase A

3.-Declaración firmada y fechada en la que se confirme que la decisión es irreversible

4.-Copia del pasaporte del país al que renuncia

5.-Copia del pasaporte del país que decide representar

De esta forma, ambos jugadores ya podrán jugar contra Panamá y Bolivia este jueves y el próximo domingo.

