México no podrá contar con Gil Mora para la gira por Panamá y Bolivia

Gilberto Mora será una ausencia muy notoria en la selección de México que disputará los juegos de preparación contra Panamá y Bolivia, los días 22 y 25 del presente mes, con lo cual se perderá la oportunidad de que el técnico Javier Aguirre lo vuelva a observar en un ambiente hostil al acostumbrado.

Lo anterior fue dado a conocer por la Comisión de las Selecciones Nacionales después de la revisión que se le realizó al jugador de los Xolos Tijuana y en donde el mediocampista del cuadro fronterizo no se pudo recuperar de las molestias físicas con las que reportó el pasado lunes y que no le permitieron exigirse en los entrenamientos.

Dicho comunicado dice lo siguiente:La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración. La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX“.

“En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo. En su lugar, se convoca a Alexis Gutiérrez, del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Nacional de México el miércoles 21 de enero en Panamá“.

Aguirre le pidió a la Comisión de Selecciones Nacionales buscara adversarios que tuvieran cierta actividad con la final de foguear a los jóvenes elementos que han surgido en los últimos meses en la Liga MX y que buscan una oportunidad en la lista final para el Mundial 2026.

Estos juegos contra Panamá programado para el 22 de enero en tierras canaleras y el 25 de junio en Santa Cruz de la Sierra, por lo cual los seleccionados viajaron esta tarde rumbo a Panamá para enfrentarse al equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen, quien desde 2020 se ha hecho cargo de la selección del país canalero.

Debido a que los partidos no forman parte del calendario de la FIFA, la selección de México no puede echar mano de sus jugadores que participan en equipos europeos, lo cual podrá darse en el mes de marzo como el caso de César Montes, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Chávez entre otros, en virtud de que Santiago Giménez se encuentra lesionado al igual que Rodrigo Huescas.

Los que si realizarán al viaje son los jugadores mexicoamericanos Richi Ledezma y Brian Gutiérrez, quien junto con la Federación Mexicana de Fútbol están a la espera de la respuesta de la USMNT sobre su petición de cambio de Federación.

