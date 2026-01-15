México convocó para duelos vs. Panamá y Bolivia, a tres jugadores con hechura en la MLS

Obed Vargas, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores con hechuras de la Major League Soccer se convirtieron en parte de la lista de 27 jugadores de la selección de México que convocó el técnico Javier Aguirre, para los duelos contra Panamá y Bolivia, en donde la base fueron las Chivas con 8 convocados.

Sin duda la presencia de Obed Vargas que juega actualmente en el Seattle Sounders, así como Richard Ledezma exjugador del New York City FC y Brian Gutiérrez del Chicago Fire, demuestran el aporte de los jugadores mexicoamericanos que militan en el fútbol norteamericano para la actualidad del representativo azteca que llevará a esta corta gira por Centro y Sudamérica a jugadores solo de la Liga MX.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

Sin duda una lista interesante y donde la base son las Chivas del Guadalajara con ocho elementos como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda, que demuestran el gran momento que atraviesa el equipo tapatío bajo el mando del argentino Gabriel Milito.

En la lista también aparecen elementos como Gilberto Mora e Iker Fimbres que junto con Obed Vargas jugaron el Mundial Sub 20 que se jugó en septiembre pasado en Chile y donde México quedó atorado en los cuartos de final con Argentina.

En la lista también aparecen elementos como Kevin Castañeda de Xolos Tijuana, Denzell García de FC Juárez, Everaldo López de Toluca y Eduardo Águila de Atlético de San Luis que no habían sido tomados en cuenta en anteriores llamados.

La lista se completa con elementos que parecen inamovibles como Luis Malagón, Ramón Juárez e Israel Reyes de América, Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz de Toluca y Germán Berterame, junto con Carlos Acevedo de Santos Laguna, Diego Lainez de Tigres, Víctor Guzmán de Monterrey

CHIVAS DOMINA LA PRIMER CONVOCATORIA DEL 2026 🚨🇲🇽



Javier Aguirre dio a conocer la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de enero 📋



🔴⚪️ 8 jugadores de Chivas, atención al llamado de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez

🐴 PROMETE llamado de Denzell García

👶… pic.twitter.com/IPyRad0QzW — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 15, 2026

Habría que señalar que está lista solo está conformada por jugadores de la Liga MX en virtud de que no son partidos oficiales regidos por FIFA, cuya fecha para celebrar esta clase de encuentros está programada para el 28 de marzo contra Portugal en el Estadio Azteca (Banorte) y Bélgica en la ciudad de Chicago.

Por esa razón no aparecen jugadores que militan en las ligas europeas como Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vázquez y Edson Álvarez, entre otros.

¡RAYADOS A LA SELECCIÓN!🔥🇲🇽



Germán Berterame, Víctor Guzmán e Iker Fimbres son convocados para los partidos de preparación de @Miseleccionmx contra Panamá y Bolivia.🇵🇦⚽🇧🇴



¡A dejarlo todo por México, Ⓜ️uchachos!👊🏼 @CodereMX pic.twitter.com/PiSB1lTBxl — Rayados (@Rayados) January 15, 2026

La lista completa

La lista completa se conforma de la siguiente manera: Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); Defensas: Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas), Richard Ledezma (Chivas), Luis Romo (Chivas); Mediocampistas: Erick Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Obed Vargas (Seattle Sounders.

Kevin Castañeda (Xolos Tijuana), Marcel Ruiz (Toluca), Diego Lainez (Tigres), Brian Gutiérrez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Gilberto Mora (Xolos Tijuana); Delanteros: Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas).

🇲🇽 ¡Denzell de SELECCIÓN NACIONAL! 👏🐎



Nuestro canterano ha sido convocado a la Selección Nacional de México para disputar partidos amistosos de preparación rumbo a la Copa del Mundo.



¡Estamos orgullosos de ti, Denzell! 🫂💚



📰 Más información:https://t.co/N0l4UUj8OE pic.twitter.com/rS7bp0ouUw — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 15, 2026

La Liga por los juegos contra Panamá y Bolivia se aplazará en su actividad en la fecha cuatro en virtud de que el jueves 22 enfrentará a la selección canalera y el domingo 25 a Bolivia, en donde el técnico podrá ver si algunos de estos elementos de recién convocatoria tienen los tamaños para seguir adelante rumbo al Mundial.

Seguir leyendo:

-Obed Vargas confesó haber rechazado oferta del América para jugar en Europa

– El “Chepo” de la Torre considera que la Liga MX no apoya a El Tri

– Chivas, con gol de último minuto, sigue con su inicio perfecto al vencer a FC Juárez: 0-1





