Obed Vargas confesó haber rechazado oferta del América para jugar en Europa

Obed Vargas, una de las futuras figuras del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) estuvo muy cerca de jugar con el América de la Liga MX, pero al final terminó rechazando la oferta de las Águilas debido a que quiere cumplir su meta de jugar en Europa después del Mundial 2026.

Lo anterior fue revelado por el propio mediocampista que destacó con México en el Mundial Sub 20 de la FIFA en septiembre y octubre del año pasado celebrado en Chile y que le sirvió para ser tomado en cuenta para la fecha FIFA con la selección mayor de México en noviembre pasado en los partidos contra Uruguay y Paraguay.

Vargas realizó estos comentarios en entrevista para ESPN, donde también reveló que quedó sorprendido cuando le informaron que no era jugador libre, sino que existía en su contrato con el Seattle Sounders, una claúsula de renovación automática de un año.

“Se pusieron en contacto, pero mi prioridad es ir a Europa. Mi contrato con los Sounders expira a finales de este año, así que si no se concreta antes, la idea es que sea a finales de año”, comentó uno de los jugadores mexicanos de mayor exposición en los últimos años.

Actualmente Vargas es uno de los pilares del sistema de Seattle Sounders y muestra de ello es que es titular desde hace tres temporadas, mismas en las que debutó como profesional y donde ha ido creciendo en su trayectoria, tanto en el fútbol de Estados Unidos como en el pasado Mundial Sub 20 de Chile.

“Cada vez que he estado en una concentración, el cuerpo técnico nos deja claro que estamos allí por una razón. Solo hay un número limitado de jugadores que pueden formar parte de la plantilla, así que si estás aquí, significa que tienes la oportunidad de ser convocado para el Mundial. Nos dicen que estemos sanos, en buena forma física y jugando, ya que eso nos dará la mejor oportunidad de entrar en la selección. Así que esos son mis objetivos para este año: estar sano, en buena forma física y jugando”.

El rendimiento en el Seattle Sounders y en la selección Sub 20 le permitieron conseguir un sitio en la selección mayor de México:”La convocatoria de noviembre fue muy buena para mí, tuve una buena concentración. Mi nombre se dio a conocer aún más. Siempre que me convoquen, es bueno. Esta vez jugué 30 minutos, así que el siguiente paso para mí es jugar al menos 45 minutos para realmente entrar en la plantilla y consolidar mi nombre. Después de eso, ya veremos”.

