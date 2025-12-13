Obed Vargas estaría muy cerca del Nido del América

El mediocampista mexicano Obed Vargas tendría la posibilidad de aumentar sus opciones de ser convocado por México al próximo Mundial 2026 después de que se pudo conocer que la directiva del América hizo contacto con la gente que maneja al jugador del Seattle Sounders para ficharlo.

Vargas, que poco a poco ha destacado en el cuadro del Estado de Washington, tendría mucho interés de llegar al fútbol de México, por lo que ha mostrado también interés de jugar en el fútbol de México y dejar por el momento la Major League Soccer (MLS).

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Reporta @ESPNmx que el Club América quiere a Obed Vargas, la directiva ya tuvo contacto con el mediocampista mexicano y sería un refuerzo de lujo en caso de cerrarse💣🦅



pic.twitter.com/L0CCrFLZWl — Roberto Haz (@tudimebeto) December 14, 2025

Esta versión fue manejada por el canal deportivo ESPN, que detalló que la dirigencia de las Águilas está tratando de presentar una buena oferta por el mediocampista mexicano cuya familia vive en Alaska y decidió finalmente optar por defender la camiseta de la selección de México.

El jugador de Seattle Sounders concluyó recientemente una gran temporada, sobre todo en la Leagues Cup (donde logró coronarse), participando en el Mundial de Clubes, así como el Mundial Sub20 que se celebró en Chile y donde destacó junto con Gilberto Mora.

¿Obed Vargas al América? 🦅 👀



Fuentes confirmaron a ESPN que la Directiva de las Águilas quieren convencer al mexicano de jugar en la Liga MX ⚽️ 🇲🇽 pic.twitter.com/ob9dW6AnSo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 14, 2025

A partir de ese momento y junto con sus buenas actuaciones en la MLS, provocaron que Javier Aguirre volteara a verlo para tenerlo presente como una opción para la lista final del Mundial, sobre todo después de que decidió optar por defender la camiseta de la selección de México.

En una reciente entrevista, Vargas se mostró listo para defender la camiseta de la selección de México en el próximo Mundial, que lo ve como un sueño: “Sí, es el sueño. Creo que es el de cualquier jugador estar en un Mundial. Ahorita tenemos el Mundial cerca, obviamente para mí el objetivo es estar allí. Voy a pelear hasta la última convocatoria para poder estar”, confesó el futbolista.

Vargas reconoce contactos con la FMF

Obed Vargas reconoció que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y con Javier Aguirre, así como con el cuerpo técnico de la Selección de México, para tomar la decisión más correcta para su futuro, pero donde aparece defender al Tricolor.

Lo que sería este fichaje 😤🦅



Obed Vargas vive semanas clave para el futuro de su carrera. América ya mostró interés en el mediocampista mexicano ⚽️👊💵 pic.twitter.com/6BJErq2cPF — AS México (@ASMexico) December 14, 2025

“Si he estado en contacto con la Federación, me toman en cuenta, pero al final del día es mi trabajo dentro del campo para que el Vasco me meta en una convocatoria y ya”, finalizó Obed Vargas.

Seguir leyendo:

– Andrés Guardado sería asistente de Rafa Márquez en la selección de México

– Landon Donovan advierte que México tendrá complicaciones en el Mundial de 2026

– Mexicano Obed Vargas es el Mejor Jugador de la MLS menor de 22 años





