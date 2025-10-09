Mexicano Obed Vargas es el Mejor Jugador de la MLS menor de 22 años

El mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Seattle Sounders e internacional con México, fue reconocido como el mejor jugador sub-22 de la MLS en 2025, dentro de la lista “22 Under 22”. El mediocampista se convirtió así en el primer mexicano en alcanzar la cima de este ranking.

La elección de Vargas fue determinada por un panel compuesto por directores técnicos de la MLS, gerentes generales, directores deportivos, talentos de transmisión de MLS Season Pass y medios especializados. Su desempeño en la temporada y su impacto en el juego colectivo fueron factores clave para recibir este reconocimiento.

Obed Vargas ha disputado 26 partidos con los Sounders esta temporada, en los cuales ha marcado 3 goles y enviado una asistencia. Su participación ha sido importante para que los de Seattle estén en la quinta posición de la Conferencia Oeste, en zona de playoffs.

In a league of his own 👑



Obed Vargas has been ranked No. 1 in @MLS's 22 Under 22! pic.twitter.com/mKWv2TPBAz — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) October 8, 2025

Entre los demás integrantes de la lista destacan jugadores como el venezolano David Martínez y el salvadoreño Nathan Ordaz, ambos de LAFC, así como los argentinos Julián Fernández, del New York City, y Nicolás Romero, del Minnesota United.

Este reconocimiento confirma la proyección de Vargas como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la MLS y del fútbol mexicano en el plano internacional.

Actualmente, Vargas se encuentra representando al conjunto azteca en el Mundial Sub-20, donde el “Mini Tri” disputará los cuartos de final contra Argentina el próximo sábado.

*Con información de EFE.

Seguir leyendo:

– Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup

– James Rodríguez se marcharía a la MLS antes del Mundial

– Alejandro Zendejas está en el radar de la MLS