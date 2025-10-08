Argentina goleó a Nigeria 4-0 y se verá las caras con un viejo conocido: México

En lo que fue la crónica de un duelo anunciado, Argentina enfrentará a México por el pase a las semifinales del Mundial Sub 20 al golear a Nigeria 4-0 y de esta forma dar paso a un duelo con mucho morbo mediático en redes sociales por toda la serie de sucesos que han rodeado los duelos entre argentinos y mexicanos.

Por lo pronto Argentina con mucha autoridad cumplió con el trámite de vencer a un rival como Nigeria que en el papel se esperaba con más empaque, pero donde el gol de Alejo Sarco a los dos minutos de juego y dos pecados arbitrales del silbante italiano Maurizio Mariani echó por la borda toda clase de reacción de los africanos que tuvieron que ceder ante la superioridad de Argentina.

#MundialSub20ConTigo🏆 | 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔 🇦🇷



LITERAL EN LA PRIMERA JUGADA DEL PARTIDO, INCREÍBLE LO DE LA ALBICELESTE 🇦🇷



🇦🇷 #Argentina 1-0 #Nigeria 🇳🇬

Los pichones de Argentina como le denominan a la escuadra dirigida por el exjugador de River Plate y de la Albiceleste, Diego Placente, simplemente se aprovechó de todas estas circunstancias y con goles de Maher Carrizo a los 23 y 53 minutos, así como de Mateo Silveti a los 66 le dieron forma a este marcador de 4-0 para colocar a los sudamericanos en la antesala de la semifinal, fase que no pisa desde la edición de Canadá 2007 donde resultaron campeones.

Con la victoria, Argentina se mantuvo invicto después de vencer a Cuba 1-3, Australia 4-1, Italia 1-0 y ahora Nigeria 4-0, para enfrentar el próximo sábado a México, que llegará también invicto con empate 2-2 con Brasil, España 2-2, 1-0 a Marruecos y 4-1 al local Chile.

Argentina se ha coronado campeón mundial en 1979 bajo las órdenes de César Luis Menotti en una escuadra donde participaron Diego Maradona y Ramón Ángel Díaz, Juan Barbas, Gabriel Calderón, que después serían parte de la selección mayor.

Los detalles de la victoria

La escuadra dirigida por Diego Placente inclinó la balanza a su favor desde los albores del encuentro y después del gol al minuto dos de Alejo Sarco, definitivamente se desplomaron, aunque el árbitro italiano Maurizio Mariani cometió dos pecados que debieron derivar en penas máximas a favor de Nigeria, pero al final determinaron que eran jugadas legales para abrirle el camino a la Albiceleste.

🌟🇦🇷 RECUPERACIÓN Y ASISTENCIA DE DELGADO Y DOBLETE DE MAHER CARRIZO.



ARGENTINA LE GANA 3-0 A NIGERIA.

Después vinieron los goles de Maher Carrizo a los 23 minutos para irse al descanso con una clara ventaja, pero todavía en la cercanía para una reacción de los africanos, que, sin embargo, fallaron a la hora buena para dejarle el camino libre a los sudamericanos.

Estos dueños de la situación fueron por el resultado y a los 63 minutos Carrizo puso el 3-0 con que afianzaron el resultado y obligaron a que Nigeria abriera líneas para quedar a expensas de los contragolpes de la Albiceleste que dieron resultado el 4-0 con el gol de Mateo Silvetti a los 66 minutos.

#MundialSub20ConTigo🏆 | 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔 🇦🇷



Esto se convirtió en una Goleada por parte de Argentina, Silvetti anotó el 4to. 🥵



🇦🇷 #Argentina 4-0 #Nigeria 🇳🇬

A partir de ese momento, Argentina cerró el partido y con eso logró el boleto a los cuartos de final, donde no se paraban desde el Mundial de 2011 en Colombia y su última coronación en Canadá 2007.

