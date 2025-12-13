Andrés Guardado sería asistente de Rafa Márquez en la selección de México

La selección de México podría tener un cuerpo técnico con exjugadores mundialistas, después de que la Federación Mexicana de Fútbol anunció que Rafael Márquez será el técnico para el proceso 2026-20230 y ahora ha empezado a circular la versión de que Andrés Guardado sería su asistente.

Todavía no se realiza ni el Mundial 2026 en donde se conocerá la suerte del Tricolor, pero ya se están tomando las providencias para que tanto Rafael Márquez como Andrés Guardado trabajen juntos en este proyecto y puedan verter su experiencia de cinco mundiales cada uno a favor del cuadro azteca, según reportes extraoficiales que circularon este viernes.

La FMF ya piensa en el Mundial de 2030 y Andrés Guardado aparece como una opción fuerte para sumarse al cuerpo técnico que encabezará Rafa Márquez tras la Copa del Mundo de 2026. El histórico mediocampista, recientemente retirado, se encuentra en proceso de obtener el título UEFA… pic.twitter.com/S3lA1oZsvL — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) December 12, 2025

Los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol supuestamente quieren aprovechar la imagen y respeto que tienen Rafael Márquez y Andrés Guardado en el entorno de la selección de México y aunque en este momento el llamado Principito apenas se empapa de los mecanismos y metodología de entrenamiento de los estrategas en las fuerzas de formación del Betis de Sevilla.

Según reportaron varios medios de México, Guardado estaría en conversaciones con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol para asumir un rol importante en la generación de nuevos valores para la selección azteca, tratando de maximizar su recorrido en cinco Copas del Mundo.

La posible integración de Andrés Guardado junto a Rafael Márquez representa la unión de dos de los líderes más influyentes en la historia reciente del Tricolor. Los dos compartieron vestuario como capitanes en múltiples torneos y representan la disciplina y el éxito en el fútbol europeo.

Rafael Márquez jugó en los Mundiales de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, mientras que Andrés Guardado lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El mejor momento de ambos seleccionados fue en los Mundiales de Alemania 2006 y de Brasil 2014. En el primero bajo el mando de Ricardo LaVolpe, Márquez ya tenía más experiencia que el Principito, quien descubierto por el técnico argentino fue llevado como uno de los nuevos valores y en este sentido tuvo su gran aparición contra Argentina en el último juego del Tricolor en donde Rafael Márquez anotó el gol de la quiniela.

¡LA NUEVA DUPLA DE LA SELECCIÓN MEXICANA! 🔥#CentralFOX | Rafa Márquez busca a Andrés Guardado para que se integre a su Cuerpo Técnico. 😎🇲🇽https://t.co/MMWoAnDoJB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 12, 2025

Mientras que en el de 2014, los dos lucieron como la cuota de experiencia del cuadro nacional dirigido por Miguel Herrera, con victorias memorables como contra Croacia 3-1 en donde precisamente ambos jugadores anotaron goles junto con Javier “Chicharito” Hernández.

