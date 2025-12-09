Rafa Márquez confirmado como próximo técnico de México

Rafael Márquez, actual asistente de Javier Aguirre en la selección de México, fue confirmado como el próximo técnico del Tricolor para el proyecto del Mundial 20230, por parte de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.

El dirigente aseguró que la decisión no es una sorpresa, sino que forma parte del contrato que tiene firmado el exdefensa de la selección de México en los Mundiales de Corea del Sur y Japón 202, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, con el alto mando del fútbol de México con la finalidad que encabece el proceso de calificación a la justa mundialista dentro de cinco años.

Ivar Sisniega, presidente de la FMF, ratifica a Rafael Márquez para continuar con el proceso de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026 🇲🇽⚽ pic.twitter.com/CGdSneiJ7O — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 9, 2025

“Lo de Rafa Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección”, señaló el presidente de la FMF.

El directivo reafirmó que el proyecto que tiene establecido entregarle la estafeta a Rafael Márquez concluyendo el Mundial 2026 y que inició con Javier Aguirre: “Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Este es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido”.

Márquez fue convencido de dejar su cargo de entrenador en el Barcelona Atletic para formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en relevo de Jaime Lozano quien no pudo llevar a cabo con éxito el proyecto de la selección de México y tuvo que entrar de emergencia Aguirre junto con el zaguero del Atlas. Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Verona.

“No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona”, dijo Márquez en el 2024.

Márquez, junto con Hugo Sánchez, son considerados los máximos exponentes en la historia del fútbol de México, logrando coronarse con el Barcelona, ganador de la Copa Confederaciones 1999 con la selección de México goleando a Brasil, así como cinco Mundiales y campeón en dos ocasiones de la Copa Oro de la Concacaf.

🇲🇽🔥 Rafa Márquez será el DT del Tri tras 2026



La FMF ratificó que Rafael Márquez tomará a la Selección rumbo a 2030, mientras Javier Aguirre se mantiene para el Mundial 2026.



Hay plan, hay continuidad 👀⚽@Che13_Mendoza #SeleccionMexicana #RafaMarquez #Mundial2030 pic.twitter.com/erMBLqP70q — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) December 9, 2025

Hasta el momento se desconoce quienes formarían parte de su cuerpo técnico, pero no se descarta que entre ellos pudieran aparecer Andrés Guardado y Pavel Pardo, pero será dentro de siete meses cuando se conozca a ciencia cierta la entrega de la estafeta en la selección de México.

