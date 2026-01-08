Enfrentar a Lionel Messi le dejó grandes enseñanzas al mexicano Obed Vargas

Obed Vargas, mediocampista mexicano del Seattle Sounders, no tuvo empacho en reconocer este jueves que los duelos en que ha enfrentado al astro argentino Lionel Messi del Inter Miami, le han servido para reconocer que puede enfrentar con éxito a los mejores del mundo.

El volante del equipo del estado de Washington se refirió de esta manera en el Media Day de la Major League Soccer (MLS), en donde también reconoció que lo hizo crecer futbolísticamente en todos sentidos al grado de que ahora está luchando por un lugar en la selección de México para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Obed Vargas resaltó el aporte de Lionel Messi a la MLS.



"Lo que aporta Messi a la liga ha sido increíble"



El mexicano de 20 años triunfó ante Inter Miami en la final de Leagues Cup 2025.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/o3aoPINCSz — José Armando (@Jarm21) January 8, 2026

“Las dos veces que me tocó enfrentar a Messi en Miami fue una experiencia muy bonita. Messi y sus compañeros con los que comparte son grandes jugadores y fue una gran experiencia enfrentarlos, conocerlos dentro del campo.

Después intenté hacer mi trabajo, lo mejor que pude por el equipo, aprendí mucho de lo que soy capaz, creo que me demostré a mí mismo que puedo competir con los mejores del mundo y fue una buena experiencia, gracias a Dios ganamos la final y eso dio de qué hablar”, destacó Vargas.

Vargas y el Seattle Sounders se enfrentaron con éxito a Inter Miami en la pasada final de la Leagues Cup 2025, al grado de que la forma como actuó el defensa mexicano fue reconocida por haberle complicado el funcionamiento a los importantes jugadores de las Garzas.

El mexicano también expuso que enfrentar a Messi siempre será una motivación, ya que representa poder encarar a rivales del más alto nivel y que eso implica inspiración en todos sentidos en esta clase de encuentros, sobre todo para poder competir con el equipo de Inter Miami para que no vuelvan a coronarse en la MLS.

“Lo que aporta Messi a la liga ha sido increíble, han habido muchos más ojos y más gente que se pone a ver la liga por Messi, por Miami y los jugadores que han traído, es bueno para ellos, pero nos beneficia a todos los demás, yo lo veo desde esa parte. Ahora podemos enfrentar a Inter Miami y que lleguen 70,000 personas a ver el partido. Es algo increíble que ayuda a la liga a que crezca, a los jugadores que mejoren y que suban su nivel porque hay que estar al nivel, no podemos dejar que cada año gane Miami, tiene que haber otros campeones, eso motiva al resto de la liga”, concluyó.

Obed Vargas, de los @SoundersFC , revela cómo enfrentar a Messi lo empoderó para competir a nivel mundial⚽️🔥#SoundersFC | #MLS | #Messi https://t.co/fqqNyNCg7H — AS USA Latino (@US_diarioas) January 8, 2026

Cabría señalar que en la final de la Leagues Cup 2025 representó una gran frustración para los jugadores del equipo de Fort Lauderdale al grado de que el uruguayo Luis Suárez fue suspendido por golpear a un asistente del equipo del estado de la costa oeste de Estados Unidos y Lionel Messi tuvo un duelo verbal con Obed Vargas.

Seguir leyendo:

– Obed Vargas estaría muy cerca del Nido del América

– Obed Vargas define su futuro en Estados Unidos

– Mexicano Obed Vargas es el Mejor Jugador de la MLS menor de 22 años





