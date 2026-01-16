México tramita el cambio de Federación de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez

Las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol al parecer ya iniciaron el trámite de cambio de Federación para que los mexicoamericanos Richard Ledezma y Brian Gutiérrez puedan viajar con la selección de México para enfrentar a Panamá y Bolivia, los días 22 y 25 del mes en curso.

Después de que ambos jugadores de Chivas se convirtieron en las grandes sorpresas de la lista de 27 convocados por Javier Aguirre para los dos duelos de preparación que se llevarán a cabo en terreno canalero y boliviano la próxima semana como parte de la preparación para el Mundial 2026 de la representación mexicana.

El trámite que extraoficialmente ya realizan los funcionarios del Tricolor es necesario debido a que ambos jugadores tienen antecedentes representando a la selección de Estados Unidos y por esa razón solo pueden entrenar con el combinado azteca hasta que se complete el cambio de Federación ante la FIFA.

De acuerdo a los datos que se han manejado extraoficialmente ambos jugadores ya dieron su consentimiento para que se enviara la documentación pertinente ante la US Soccer Federación y se encuentran en espera de la respuesta de los norteamericanos para terminar de completar la documentación y enviarla a la FIFA para que se autorice el cambio.

Ledezma solo ha jugado un partido de preparación con la selección mayor de Estados Unidos y fue en noviembre de 2020 cuando golearon 6-1 a Panamá en donde entró de cambio por Giovani Reyna, en un juego donde los goles norteamericanos fueron anotados por Giovanni Reyna, Nicholas Gioacchini en dos ocasiones, Sebastian Soto, también en dos ocasiones y Sebastian Lletget.

Richard Ledezma reconoció que las autoridades de México se le acercaron hace tiempo para invitarlo a defender la playera mexicana, pero en ese momento solo dejó abierta la posibilidad que ahora al parecer está a punto de concretar.

Cabe señalar que si Estados Unidos no responda la petición, todavía pueden jugar para México, pues tendrán que demostrar que no hubo respuesta y la FIFA puede hacer el proceso sin ningún problema.

México no quiere cometer el mismo error que tuvieron con Alejandro Zendejas cuando fue convocado por la selección Sub 23 de México para jugar una serie de partidos, cuando su elegibilidad solo era para Estados Unidos, siendo sancionado el jugador y por esa razón ya no quiso jugar para el combinado mexicano.

Es cierto que aunque los dos jugadores portaron la camiseta de Estados Unidos antes de cumplir 21 años, son elegibles por el momento solo para Estados Unidos, por lo cual, solo podrán jugar por México hasta que se autorice el cambio de Federación.

Ledezma jugó el Mundial Sub20 de Polonia en 2019, torneo en el que tuvo actividad en tres encuentros de los cinco que disputó el cuadro estadounidense en ese torneo, desde entonces ya no volvió a ser considerado para ninguna categoría.

En el caso de Brian jugó dos partidos con la selección mayor estadounidense en enero de 2025 contra Costa Rica y Venezuela, pero esos cotejos fueron fuera de fecha FIFA.

