Polémica y líos en la preventa de boletos para el México vs. Portugal

La preventa de boletos para el duelo entre México vs. Portugal, que servirá de marco de la reinauguración del Estadio Azteca inició en medio de reclamos, caos y problemas debido a que la página de internet encargada de vender las entradas colapsó debido a la gran demanda que registró.

Los aficionados esperaron con ansias este miércoles que fue marcado como fecha de inicio para la adquisición de los boletos, pero cuando quiso realizar el trámite y conseguir las preciadas entradas se llevó la desagradable sorpresa de que la página Fanki, elegida por los organizadores no pudo responder a la gran demanda de los aficionados y terminó colapsando el mecanismo de compra y venta.

🚨 ¡CAOS TOTAL… Y HASTA PROFECO TUVO QUE ENTRAR AL JUEGO! 🇲🇽🎟️🇵🇹



Lo que debía ser una preventa histórica terminó en un colapso absoluto. La plataforma encargada de vender los boletos para el México vs. Portugal se cayó antes de que miles pudieran completar su compra, desatando… pic.twitter.com/HOcYhxuBGf — Claro Sports (@ClaroSports) December 10, 2025

Esto derivó en enojo y críticas para los directivos de la selección de México por haber cambiado de empresa para la venta de boletos y querer innovar con la página Fanki que resultó un fiasco con dos horas de caída del sistema de la misma y cuando se corrigió el problema, el mecanismo fue tan lento que la compra de cada boleto demoró hasta una hora.

La empresa frente a la magnitud del problema publicó en redes sociales con el apoyo de las plataformas de la selección nacional un anuncio explicando la raíz de las fallas y pidió comprensión de los aficionados: “Estamos trabajando para que vivas la mejor experiencia. Ya casi estamos listos”, se podía leer en la página al ingresar, aunque la pantalla permanecía pasmada y no daba acceso a la compra de entradas.

La peor ilusión Fanki, cuando se hará la venta de los boletos Mexico vs Portugal solo dennos una señal @miseleccionmx @Banorte_mx @Fankisports por favor que esta pasando Doctor pic.twitter.com/YoFlPP9JQP — adolfo (@addolfo3) December 10, 2025

La misma plataforma también alertó a los aficionados tener cuidado con otras páginas falsas que podrían estafar a los interesados en comprar boletos. “Atención comunidad Fanki. Hemos detectado sitios falsos intentando hacerse pasar por nosotros: fanki-mm.com y fankii.com.mx, estos no pertenecen a Fanki. Nuestro único sitio oficial es fanki.com.mx. No se deje engañar”, indicó.

Los detalles

La preventa comenzó a las 9:30 de la mañana y en un principio todo parecía caminar sobre ruedas, pero conforme avanzaron los minutos, el sistema se saturó y terminó colapsando la plataforma Fanki, provocando que los usuarios tuvieron muchos problemas para ingresar, empezaron a quejarse a través de redes sociales.

“Te falta decir ‘Somos el sitio que no carga, que no puede con la venta de boletos, no te dejes ilusionar por nadie más”, indicó un usuario en la red social X. “No se puede, están peores que Ticketmaster. Ahora lo valoramos”, fueron algunos de los reclamos expresados en redes sociales.

Poco después, la misma empresa Fanki reparó el problema, alrededor de las 12 del día, la página marcaba cerca de una hora de espera con una fila virtual, según cálculos extraoficiales de 351 mil usuarios.

Los precios para el duelo donde se espera que la estrella internacional Cristiano Ronaldo enfrente a la selección mexicana el 28 de marzo en el estadio Azteca se dieron a conocer desde el martes con un rango que iba desde los 500 hasta los 9 mil pesos.

Preventa reprogramada para este jueves y viernes

Frente a las múltiples fallas en el sistema de compra venta de los boletos para el juego del 28 de marzo en el reestreno del Estadio Azteca, la página oficial de X de la Selección de México anunció que el mecanismo se reprogramó para este jueves y viernes con la finalidad de satisfacer a la mayor cantidad de aficionados que busquen asistir a este encuentro.

Preventa reprogramada para el México 🆚 Portugal



📆 Nuevas fechas: 11 y 12 de diciembre de 2025, a partir de las 9 am.



Exclusiva @Banorte_mx. 🇲🇽 pic.twitter.com/bhk9oFzgIj — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 10, 2025

La venta iniciará para ambas fechas a las 9 de la mañana y los aficionados esperan que la página Fanki puede mejorar su atención al cliente o de lo contrario se arriesga a las sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que defiende los derechos de los consumidores en México.

Seguir leyendo:

– Rafa Márquez confirmado como próximo técnico de México

– México confirma duelo vs. Cristiano Ronaldo y Portugal en reinauguración del Estadio Azteca

– ¿Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Azteca?





