El estadio “La Corregidora” convertido en búnker para el México vs. Islandia.

Con la finalidad de mandar un mensaje claro de que el gobierno de México y los gobiernos locales pueden garantizar la seguridad absoluta, se autorizó la realización del duelo internacional entre México vs. Islandia este miércoles en la ciudad de Querétaro bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Para tal efecto se dispuso el uso de un gran número de efectivos de las fuerzas armadas, Guardia Nacional, Policía Local y seguridad privada, para implementar un dispositivo con seis filtros de seguridad antes de poder arribar al estadio La Corregidora, donde se realizará este duelo internacional a partir de las 20:00 horas de este miércoles.

🇲🇽 | Fuerte operativo de seguridad en el Estadio Corregidora previo al partido México vs. Islandia.pic.twitter.com/ivdhVjsFSd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 25, 2026

Después de que el pasado lunes se empezó a manejar la opción de cancelar este evento al no garantizar la integridad física de los más de 30 mil asistentes a este inmueble mundialista en 1986 como consecuencia de los hechos violentos que se generaron por la captura y abatimiento del delincuente Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado domingo, que generó una ola de violencia como represalia de las acciones de las fuerzas armadas de México.

Pero después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las autoridades locales, así como de la Fedración Mexicana de Fútbol, garantizaron la seguridad de los asistentes a los eventos públicos y de la sociedad en general, se dio paso a la realización de este jueves que servirá de preparación para la selección de México que participará a partir del 11 de junio contra Sudáfrica.

📹#EnVideo Afición se siente segura de ir al México vs Islandia



A pesar del entorno que se vive en el país, el partido entre la @miseleccionmx y la de Islandia se llevará a cabo con normalidad, ya que la propia afición percibe un ambiente seguro en Querétaro.



👉… pic.twitter.com/yGbtfsDFeV — ADN Informativo Querétaro (@ADNQro) February 24, 2026

El duelo está programado a las 20:00 horas y de acuerdo a la información generada por las autoridades del estado de Querétaro, el dispositivo diseñado para este encuentro tiene la finalidad de salvaguardar la seguridad en todo el estado, por lo cual se montó un primer anillo de vigilancia desde la llegada al estado; después, el segundo filtro será en colonias y vialidades cercanas al inmueble.

El tercer anillo de seguridad se despliega en la periferia del estadio, regulando accesos y coordinando el ingreso seguro de las y los aficionados. También se realizó el abanderamiento para el arribo y retiro ordenado de los equipos participantes y del cuerpo arbitral.

El cuarto anillo de seguridad se desarrolla en accesos inmediatos y zonas de control operativo, reforzando la supervisión, revisión y acompañamiento previo al ingreso al inmueble, y el quinto anillo de seguridad se mantiene al interior con vigilancia permanente en gradas, pasillos y áreas comunes, garantizando el desarrollo del partido en un entorno seguro.

El sexto anillo de seguridad corresponde al terreno de juego, desde donde se mantiene una visión estratégica de todo lo que sucede en el recinto, permitiendo una supervisión integral y capacidad de reacción oportuna ante cualquier situación.

Desde la @POESQro se sigue con el despliegue operativo para contribuir a la seguridad de habitantes y visitantes que acudirán al estadio La Corregidora para disfrutar del fútbol en el #México vs #Islandia. En el @gobqro garantizamos la seguridad en cada encuentro deportivo. pic.twitter.com/EU2xE0RnNJ — Iován Pérez. (@IovanPH) February 25, 2026

La realización de este evento sin incidentes será la prueba fehaciente para la FIFA y la prensa internacional que, más allá de todos estos eventos violentos, después de la acción de la justicia contra uno de los delincuentes más peligrosos y buscados a nivel mundial, es que México tiene la capacidad para hacer frente a este tipo de eventos con gran éxito y seguridad para los asistentes.

Seguir leyendo:

– Confirman el México vs. Islandia con estadio lleno y blindado

– Autoridades mexicanas detienen a ‘El Hacha’, presunto jefe regional del CJNG

– Cómo Guadalajara se convirtió en la “casa elegida” del narcotráfico en México y qué rol tuvo “El Mencho”

– Javier Aguirre desmintió conflictos con Julián Quiñones

–





