Confirman el México vs. Islandia con estadio lleno y blindado

El partido entre México vs. Islandia programado para este miércoles a las 20:00 horas en el estadio La Corregidora de Querétaro ha sido confirmado por las autoridades de esta entidad y por la Federación Mexicana de Fútbol, reportándose un duelo con boletaje agotado y con vigilancia al cien por ciento.

Dicho duelo había sido programado desde hace tres meses, pero en las últimas 24 horas estuvo en riesgo de no ser programado debido a la violencia que se generó en varias entidades de la República Mexicana como consecuencia del abatimiento del miembro de la delincuencia organizada Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”.

🎙️ @Mariio_Guerrero nos cuenta todos los detalles del México 🆚 Islandia desde el Estadio Corregidora:



▪️Fanki anunció sold out

▪️¿Cómo está la situación en Querétaro?

▪️Ambas selecciones mañana harán reconocimiento de cancha pic.twitter.com/DkwPlTMUof — AS México (@ASMexico) February 24, 2026

Durante este lunes hubo versiones de que el partido se jugaría a puertas cerradas para salvaguardar la integridad de los aficionados y no provocar un suceso de alto riesgo para los seguidores de la selección de México. Pero finalmente todo quedó aclarado y se garantizó la seguridad de los asistentes.

La Federación Mexicana de Fútbol puso a la venta una gran cantidad de boletos de este inmueble con una capacidad de 34 mil 100 aficionados, mientras que otro porcentaje de entradas se reservó para los patrocinadores y para cortesías de gente allegada a la Federación Mexicana de Fútbol, como invitados especiales.

La entrada más barata para este compromiso rondaba los 400 pesos y los mil pesos, y se vendieron rápido por la expectativa que generó el duelo de preparación y por ende, los boletos en la reventa se están vendiendo hasta en los dos mil pesos.

Los antecedentes

México e Islandia se han enfrentado en cinco ocasiones con números favorables para el Tricolor que se impuso 1-0 en el 2017, 3-0 en el 2018 y 2-1 en el 2021, mientras que empataron 0-0 en el 2003 y en el 2010.

Seguridad hasta las lámparas.

Frente a la posibilidad de algún hecho violento en este compromiso internacional, el gobierno del estado de Querétaro dispuso un operativo de seguridad con más de 500 efectivos, tanto de seguridad privada, estatal y federal, con el apoyo de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas que han implementado un dispositivo acorde a los últimos acontecimientos.

¡HABRÁ LLENO! 🚨🚨🚨



Los boletos para el partido amistoso, entre México e Islandia, en el Estadio La Corregidora este miércoles se agotaron, por lo que se espera un lleno de Gradería para este compromiso de preparación de cara a la Copa del Mundohttps://t.co/SBzEgZddCo pic.twitter.com/r1yFrGRfvU — MedioTiempo (@mediotiempo) February 23, 2026

De acuerdo a versiones extraoficiales, las autoridades implementarán seis anillos de seguridad para los asistentes al partido antes de poder llegar al estadio La Corregidora, mientras que los dos equipos serán resguardados por fuerzas de seguridad muy bien armados y con cortes de circulación para evitar algún desaguisado que empañe la realización de este encuentro de preparación de la selección de México que se alista para debutar el próximo 11 de junio contra Sudáfrica en el estadio Azteca (Banorte).

Seguir leyendo:

– Gilberto Mora a punto de perderse el Mundial por probable procedimiento quirúrgico

– El México vs. Islandia sigue en pie, pero podría jugarse a puerta cerrada en Querétaro

– Piden la convocatoria de Armando González al Mundial de 2026



