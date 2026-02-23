El México vs. Islandia sigue en pie, pero podría jugarse a puerta cerrada en Querétaro

El clima de violencia que se mantiene en la mayor parte del país como consecuencia del asunto derivado del abatimiento del criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” podría afectar la realización del juego de preparación de este miércoles entre México vs. Islandia en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo a los últimos reportes extraoficiales que se manejan en torno a este duelo programado dentro de la agenda de Javier Aguirre de la preparación de la selección de México para el Mundial 2026, el partido sigue firme en su programación para este miércoles a las 20:00 horas, pero todo puede cambiar en cuestión de horas si se mantiene el ambiente de seguridad que tiene en alerta a las autoridades de Querétaro.

Por esa razón, las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, en coordinación con las autoridades del gobierno de Querétaro y del gobierno federal, han solicitado que estén atentos a las indicaciones sobre la programación de este encuentro, tanto para saber si se realizará con aficionados, a puerta cerrada o se cancela por causas de fuerza mayor.

Las versiones aseguran que después de un domingo violento en la ciudad de Querétaro como consecuencia de la acción de las autoridades para abatir al citado delincuente “El Mencho”, con acciones realizadas por las fuerzas de la delincuencia que hicieron varios bloqueos y provocaron varios incendios como represalia de las actividades de las autoridades

También se asegura que el partido no corre riesgo en su realización y sigue programado en tiempo y forma como se había anunciado con anterioridad, dejando atrás la psicosis y terror que ha generado la acción de las autoridades contra el crimen organizado.

La decisión final será del gobierno de Querétaro, que en las próximas horas determinará si existen las condiciones adecuadas para llevar a cabo el encuentro amistoso entre México contra Islandia, sobre todo por la forma como reaccionaron las fuerzas de la delincuencia a lo largo de las últimas horas debido al abatimiento del delincuente que tenía cuentas con las autoridades

La cancelación del juego de la jornada 7 entre Gallos Blancos de Querétaro contra FC Juárez por parte de las autoridades del gobierno del estado de Querétaro y de la Liga MX ha marcado hasta el momento el indicador de lo que puede pasar en el juego internacional entre México contra Islandia de este miércoles.

Hasta el momento todo sigue en pie, pero las autoridades saben de la responsabilidad que existe de salvaguardar la integridad de los aficionados, más allá de que los jugadores ya se encuentran en la ciudad de Querétaro

El anuncio oficial sobre si se permitirá el acceso al público o si las gradas permanecerán vacías se emitirá en el transcurso del martes o más tardar, el mismo día del partido por la mañana, por lo que hasta el momento se mantiene todo bajo una aparente normalidad.

