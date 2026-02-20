Obed Vargas y Álvaro Fidalgo en las puertas del Mundial, confiesa el “Vasco” Aguirre

Obed Vargas hasta antes de ser transferido al Atlético de Madrid estaba fuera de la lista para el Mundial 2026, confesó el técnico de la selección de México Javier Aguirre en entrevista para el locutor Jorge “Burro” Van Ranking, pero al emigrar a España, todo ha cambiado y está en el radar mundialista.

Aguirre también reveló que en esa misma posición está el recién naturalizado Álvaro Fidalgo, que decidió aceptar una oferta del Real Betis de Sevilla y con ello estar también en el umbral de la lista que llevará el polémico “Vasco” Aguirre al Mundial 2026.

El técnico de México no tuvo reparo en señalar que la decisión de emigrar a Europa los pone un punto por encima del resto que milita en la Liga MX, dentro de una lista de nueve de once jugadores que ya tiene definidos para aparecer en el debut contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (Banorte), pero puso especial interés en la presencia de Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.

“Me faltan dos; de los nueve que tengo, no me muevo a menos que haya una tragedia, espero que no. Aunque también hay cosas buenas de aquí al final, que salga un jugador y no pare de jugar bien o se nos van dos a Europa como Obed Vargas o Álvaro Fidalgo“, añadió el técnico nacional.

El técnico nacional estableció que en un principio no tenía contemplado a Vargas en la lista final, pero el hecho de cambiar de Seattle Sounders al Atlético de Madrid es una transformación significativa, así como el cambio de Fidalgo del América al Real Betis de Sevilla.

“Se fue Obed Vargas, que yo estaba seguro de que no iba a ir (al Mundial), o Fidalgo. De estar en América o en Seattle en casa, ahora están en la Liga de España, entonces automáticamente tengo que poner los focos en ellos, tengo que llamarlos para verlos y no los he traído”, comentó el técnico de México.

También añadió: “Bueno, a Obed sí (lo ha llamado) y tiene pantalones. A Álvaro no lo conozco de nada, lo tengo que traer”, confirmó Javier en la misma charla; los jugadores solamente pueden disputar partidos con el Tri si se trata de fechas FIFA, pues de lo contrario sus clubes no los prestarían.”, concluyó.

