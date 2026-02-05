Obed Vargas sueña en grande: el Atlético de Madrid lo acerca al Mundial 2026 con México

El fichaje de Obed Vargas por el Atlético de Madrid no solo marca un salto importante en su carrera europea, sino que también lo acerca a uno de sus mayores objetivos: disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. Así lo dejó claro este miércoles durante su presentación oficial como nuevo futbolista rojiblanco, club con el que firmó contrato hasta 2030.

“Es un sueño estar en el Mundial, representar a mi país, México, que va a ser en México el Mundial… Es una de las ilusiones más grandes, mis anhelos y mis objetivos. Y estar aquí me acerca a ese objetivo”, expresó el centrocampista internacional mexicano ante los medios, en el auditorio del estadio Metropolitano.

Cuestionario rápido a Obed Vargas 🤔❓❔ pic.twitter.com/VSE1WJAEsq — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026

Un paso clave rumbo al Mundial 2026

Con apenas 20 años, Obed Vargas ya suma tres apariciones con la selección absoluta de México. Su llegada al Atlético de Madrid representa un escaparate ideal dentro de LaLiga, una de las competiciones más exigentes del fútbol mundial, y un escenario perfecto para consolidarse de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El futbolista destacó que vestir la camiseta rojiblanca lo motiva a elevar su nivel competitivo: “Y estar aquí me acerca a ese objetivo”, insistió, dejando claro que su ambición va más allá del fichaje.

De Alaska a LaLiga: una historia de esfuerzo familiar

Nacido en Alaska, Obed Vargas recordó el sacrificio de sus padres, quienes emigraron desde México en busca de un mejor futuro, un esfuerzo que hoy ve reflejado en su llegada al fútbol europeo.

“Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto. Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro, yo crecí acá por eso con todos mis hermanos y hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, el trabajo y el coraje y corazón que prendió del Atlético de Madrid”, relató emocionado, acompañado por sus familiares.

El mediocampista reconoció que el camino no fue sencillo: “No es fácil salir de Alaska, jugar al fútbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá. Entonces, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí”.

Obed 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑜 2️⃣1️⃣ Vargas pic.twitter.com/oeFKu23hWT — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026

Un amor de infancia por el Atlético de Madrid

La conexión de Obed Vargas con el Atlético de Madrid viene desde niño. El propio jugador reveló que se enamoró del club tras asistir con su padre a un partido de la Champions League en el antiguo Vicente Calderón.

“El primero fue justo en el Vicente Calderón, que fui con mi papá a un partido del Atlético de Madrid de ‘Champions’ y fue el momento que yo me enamoré de esta institución y de este club”, recordó.

Ese sueño infantil hoy se convierte en realidad, aunque el futbolista tiene claro que el trabajo apenas comienza: “Se cumple un sueño, pero ahora es tiempo de trabajar. He sido aficionado y lo seguiré haciendo, pero ahora tengo otros trabajos que hacer”, dijo.

Bellas postales 🥰 pic.twitter.com/39bkaMEPBd — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026

Competir, demostrar y ganarse la confianza de Simeone

Procedente del Seattle Sounders, Vargas ya se entrenó en dos ocasiones con el equipo dirigido por Diego Simeone y sabe que el siguiente paso es competir al máximo nivel.

“Batallar, jugar y demostrar de lo que estoy hecho. Por una razón se fijaron en mí y estoy acá”, afirmó el mediocampista, consciente de que deberá ganarse la confianza del técnico argentino y construir su propia historia en el club.

El debut está cerca, con el partido de Copa del Rey ante el Betis como primer gran reto.

Así se define Obed Vargas como futbolista

El internacional mexicano se describió como un jugador comprometido con el colectivo y con un perfil moderno en el mediocampo.

“Creo que soy un ‘8’ como inglés, ‘box to box’, que puede aportar mucho en la fase ofensiva y en la defensiva. Espero poder aportar eso y demostrárselo a todos los aficionados del Atlético”, explicó.

Además, dejó un mensaje para su “yo” del pasado: “Que siga soñando, haciendo lo que hizo, no cambiaría la historia por nada, que siga trabajando y siga soñando”.

Con el Atlético de Madrid, Obed Vargas no solo cumple un sueño personal, sino que da un paso firme hacia el gran objetivo de representar a México en el Mundial 2026, ahora desde uno de los clubes más competitivos del fútbol europeo.

Sigue leyendo:

– Obed Vargas deja la MLS para irse al Atlético Madrid

– Obed Vargas confesó haber rechazado oferta del América para jugar en Europa

– Sebastián Córdova levanta su mano para disputar con México el Mundial de 2026