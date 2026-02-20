Álvaro Fidalgo la tiene bien clara: si lo convocan, dejará hasta la vida por México

Mucho se ha hablado de la probable convocatoria de Álvaro Fidalgo a la selección de México y por esa razón el recién mediocampista naturalizado mexicano quiso acabar de una vez la polémica de su presencia en el Tricolor al asegurar que está listo para defender la playera de los aztecas.

Por esa razón expuso, más allá de que les pueda gustar a algunos su posible llamado a la selección de México y a otros no, en caso de ser llamado, dejará hasta la vida por México, después de haber consultado con su pareja Pilar, con sus padres, con la almohada y con los amigos esta decisión.

Charla exclusiva de Álvaro Fidalgo: Habla por primera vez de su deseo de estar con la Selección Mexicana 🇲🇽⚽



⬇️VE LA CHARLA COMPLETA AQUÍ ⬇️https://t.co/XdtEfgMXoJ



@Alvaro10fidalgo

Fidalgo había sido muy reservado en este tema, sobre todo para no cargar de presión todo el trámite oficial que se tenía que seguir para su convocatoria, como cumplir con el tiempo establecido para adquirir los derechos de naturalización como mexicano y después asumir el trámite de cambio de Federación ante la FIFA.

Pero solventados estos temas, todo quedó listo para que Fidalgo pudiera referirse con libertad a este tema, como sucedió para el pódcast “Apuntes de Rabona”, adelantando que acudirá al llamado de Aguirre si es convocado.

“Sí, bueno, creo que va a ser la primera vez que voy a abrir esto un poco, que voy a hablar de esto para todos. Es un tema, obviamente, importante para mí, importante para mucha gente. Lo veo todos los días en redes sociales, que es un debate fuerte”.

Pero Fidalgo en sus comentarios despejó las dudas de cuál será su decisión, sobre todo después de consultarlo con la almohada, así como con sus afectos más cercanos, como sus padres, familiares y amigos cercanos, quedando claro que optará por defender la playera de México.

“Obviamente también es importante decir: leo muchas veces que la gente da muchas cosas por sentado respecto a este tema. Y al final hay grandísimos jugadores, hay un seleccionador. A mí nadie me dijo absolutamente nunca que iba a ir”, dijo el nuevo mexicano.

Fidalgo quiso dejar en claro que nadie le garantizó nada, ni un lugar, ni ser consentido, simplemente ganarse ese derecho en la cancha:”Yo simplemente tomé la decisión del cambio, opto por poder ser seleccionado, pero no depende absolutamente de mí. Lo único que depende de mí es intentar hacer cada fin de semana las cosas bien y ya está. Todos me conocen, soy una persona que respeta”.

Pero Álvaro, no obstante la importancia de este tema, no suda calenturas antes de tiempo, sino que esperará los tiempos y en caso de ser convocado, irá con todo a defender la playera de México en cualquier terreno.

“Y lo único que me gusta hacer es competir, jugar, disfrutar del futbol y todo lo demás. “Si viene, genial, y si no, no pasa absolutamente nada”, aseguró el exjugador del América, que al llegar a México hace más de cinco años sintió como si llegara a casa, pues su adaptación fue del rechazo a la aceptación y al deseo de morirse en la cancha por el equipo mexicano y qué mejor si es en el próximo Mundial.

México transformó la vida de Álvaro Fidalgo

Fidalgo aclaró que esto nada tiene que ver con sus raíces españolas: “Nací y crecí en España, me formé en España, pero al final México me transformó. México me cambió la vida para siempre, tanto el club América, la afición, mis compañeros, entonces es imposible de no sentirme uno más después de todo”.

"Me siento orgulloso de mis raíces, pero México me transformó… Decidi jugar con México"

Álvaro Fidalgo



Álvaro Fidalgo pic.twitter.com/KWtxjOBSf1 — 🦅 (@1916Aguila) February 20, 2026

Para concluir, también dijo que: “Tengo el orgullo de jugar con las dos nacionalidades, en este caso de representar a México, y es porque así lo sentía y es importante saber la responsabilidad; escuché muchas cosas estas semanas y sé la responsabilidad que existe al respecto tomando esta decisión. A algunos les puede gustar y a otros no. Pero si en algún momento me toca representar a México dejaré la vida“.

