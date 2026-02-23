Gilberto Mora a punto de perderse el Mundial por probable procedimiento quirúrgico

Gilberto Mora está a punto de tomar una decisión que impactaría su presencia en el próximo Mundial 2026 con la selección de México, al darse a conocer que, después de cuatro opiniones médicas, se ha llegado a la misma conclusión de que necesita operarse para resolver un problema de pubalgia.

Mora irrumpió con gran fuerza en la Liga MX bajo el uniforme de los Xolos hace dos torneos con el cobijo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio a los 16 años y a partir de ahí tuvo un crecimiento impresionante y, obviamente, un desgaste significativo que lo tiene a las puertas de perderse su primer Mundial debido a este molesto problema en el pubis.

ALERTA POR MORA



¿Peligra el Mundial 2026 para Gilberto Mora? Esto se sabehttps://t.co/HXjMZ7p9EO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 23, 2026

De acuerdo a información manejada en el periódico Récord, Mora ha sumado cuatro opiniones médicas para tratar de solucionar el problema que le aqueja y que fue detectado por los médicos de la selección de México antes de viajar a Panamá y Bolivia en el mes de enero pasado.

Fue canalizado de regreso al servicio médico de Xolos para recibir rehabilitación, pero después de ver que la molestia persistía, decidieron acudir con un especialista en San Diego, California, pero tampoco hubo gran solución y optaron por acudir con unos médicos asiáticos a Santa Clara, California, y la respuesta fue la misma que las anteriores: el jugador necesita procedimiento quirúrgico para poder recuperarse.

Como último recurso, se trasladaron a Pittsburgh, Pensilvania, para poder encontrar un método de recuperación sin tener la necesidad del bisturí, pero ahí también se le sugirió que la recuperación más efectiva y más rápida para recuperarse es pasar por el quirófano.

Según este medio de comunicación: “La noticia ha impactado a Mora, pues su idea era estar listo para el Mundial, pero cada vez lo ve más lejano por las sugerencias de operarse; entonces, a la brevedad deberá tomar una decisión o de lo contrario, la recuperación será más tardada y el Mundial de todas formas se perdería.

A través de un comunicado se informó que el futbolista no continuó con el grupo de trabajo luego de que se detectaron molestias físicas durante la revisión médica practicada a su llegada a la concentración, por lo que se determinó que no se encontrara en condiciones óptimas para mantenerse con el plantel.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la LIGA MX. En coordinación con su club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, se emitió en el comunicado.

Previo a la concentración con el Tri, Mora ya se había perdido el duelo de jornada 2 ante Querétaro por ciertas molestias. Incluso, en la Fecha 3 ante San Luis, no completó el juego; este último, su juego más reciente con los Xolos de Tijuana y desde entonces no ha estado al cien por ciento.

Gilberto Mora y su entorno se niegan a una cirugía para el problema de pubalgia que padece, la operación lo dejaría fuera del mundial.



El jugador y su familia quieren seguir con descanso, rehabilitación y tenerlo listo para mediados de mayo.



El problema es que seguirá sin jugar… pic.twitter.com/UOL9Yiqj0a — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) February 23, 2026

Así que el balón está en la cancha de Gilberto Mora y deberá tomar una decisión, pues esta lesión seguramente no le permitirá estar al cien por ciento y eso podría provocar inconvenientes en la selección de México en los momentos que el Vasco Aguirre ha pedido que, para ir al Mundial, los jugadores estén sanos al cien por ciento.

