Gilberto Mora sin fecha para regresar a jugar con Xolos

En Xolos de Tijuana no hay vuelta de hoja: Gilberto Mora reaparecerá hasta que esté listo y pueda evitar una recaída porque la prioridad es que juegue la próxima Copa del Mundo, dijo con toda claridad el técnico de la escuadra fronteriza, el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu después de la derrota con Toluca.

Abreu reconoció que la presencia de Mora hace falta en el esquema del equipo, pero eso no indica que apresurarán la rehabilitación, sino que seguirán paso a paso las indicaciones de los médicos para llevar al joven jugador a una recuperación completa que le permita competir por un sitio en la lista mundialista de Javier Aguirre.

¿CUÁNDO REGRESARÁ GILBERTO MORA A JUGAR? 😏



El DT uruguayo, Sebastián Abreu, habló de la situación de Gilberto Mora en donde señaló que no ha recibido el alta, no hay fecha estimada para su regreso, pero lo más importante es que llegué pleno al Mundial. pic.twitter.com/Y8IDrIYMFj — Estadio Deportes (@EstadioDxts) February 14, 2026

Abreu tocó el tema en la conferencia después del juego contra el actual bicampeón del fútbol de México que los derrotó en un discreto partido y donde los Xolos tampoco mostraron las ganas y recursos de otros encuentros, por lo que la escuadra escarlata con poco esfuerzo fue capaz de doblegarlos por la mínima diferencia.

“De Gil Mora, los médicos ya mandaron el informe, sigue su proceso de recuperación y vamos a ir día a día hacia su evolución, hasta que entendamos con la parte médica que ya puede sumarse a los entrenamientos, pero no hay fechas; acá lo importante es que llegue a la Copa del Mundo“, dijo el famoso “Loco” Abreu, quien todavía es recordado por aquel gol de penalti a lo Panenka para eliminar a Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El joven mediocampista quedó fuera por una pubalgia, una lesión conocida por su comportamiento impredecible y por condicionar plazos de recuperación. El problema no es menor por su naturaleza. La pubalgia afecta la zona inguinal y el pubis, áreas clave en la estabilidad y la potencia del futbolist

La preocupación en la forma de evolucionar de Mora radica en que en muchos casos las molestias y el dolor no son tan intensos y pasajeros e inclusive se pueden disminuir las molestias con reposo y rehabilitación moderada, pero en casos más graves, las molestias se pueden alargar durante semanas o meses, provocando que el atleta tenga que parar definitivamente y llevar su tratamiento con excesivo cuidado.

¿LESIÓN DE GRAVEDAD? 😰



Se prenden las alertas con Gilberto Mora.



🤕 De acuerdo a la periodista de Fox Deportes, Jessica Zamora, ‘Gil’ Mora está atravesando una pubalgia que le ha dado problemas en estas 3 jornadas y dio su baja de la selección.



🤔 Si bien informan que esta… pic.twitter.com/gj5HCjo86K — Futbol Total (@futboltotal) January 28, 2026

El servicio médico de Xolos no contempla procedimiento quirúrgico, sino una rehabilitación que incluya reposo, control del dolor y un programa de acondicionamiento físico que vaya moderando las cargas de fuerzas, sobre todo para garantizar que no exista un problema severo, aunque tampoco se puede garantizar la fecha de la recuperación completa del jugador.

Mora no ve acción desde hace dos semanas cuando la selección de México viajó a Centroamérica para enfrentar a Panamá y después a Sudamérica para medirse con Bolivia, mientras que Mora seguramente no podrá ver acción contra Islandia el próximo 25 de febrero en Querétaro.

