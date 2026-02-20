Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América

André Jardine no pasa por su mejor momento en las Águilas del América. El estratega tricampeón de la Liga MX ha perdido dominio en el torneo mexicano. Álvaro Morales pidió la salida del estratega brasileño. Morales cree que Miguel Herrera es el indicado para asumir el banquillo azulcrema.

El analista de ESPN considera que las Águilas del América necesitan a un entrenador de carácter que le devuelva el espíritu competitivo a los jugadores. Álvaro Morales no se deja guiar por el último proceso de Miguel Herrera en el que no pudo clasificar a Costa Rica a la Copa del Mundo de 2026.

“Regresen al Piojo Herrera. Regresen urgentemente a un técnico con carácter, con sangre, con fuerza. Si, no le fue bien en Costa Rica, pero ni Guardiola la metía a Costa Rica en la Copa del Mundo. Se necesita alguien con la personalidad como Miguel ‘El Piojo’ Herrera“, dijo Morales en Fútbol Picante.

"Que regresen al Piojo Herrera al América, se necesita alguien como él" 💥



— ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 16, 2026

Álvaro Morales insinuó que el ambiente en el vestuario de las Águilas del América no es el mejor. Morales considera que hay un “divorcio” entre los jugadores y las ideas de André Jardine. El América marcha en el puesto 10 de la clasificación general.

“Señor Azcárraga, béquelo, páguele su contrato, un año si quiere, sígale pagando, sígalo teniendo en nómina para que no se vaya a otro lado. André necesita un descanso. Burnout, ya se le quemó el cerebro, ya no puede más, es lo normal“, agregó.

El América fuera de la clasificación

Luego de seis jornadas y la última derrota en el Clásico Nacional contra las Chivas de Guadalajara, el América marcha en el puesto diez de la tabla de posiciones. El conjunto de André Jardine acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas. El América es el club que menos goles ha marcado en el torneo con solo tres anotaciones.

El próximo partido del club será este viernes 20 de febrero. Los azulcremas visitarán al Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Los locales no han tenido un buen inicio de campaña, pero un triunfo los igualaría con las Águilas en puntos (8 unidades).

El América en números

