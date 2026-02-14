Le abren las puertas del América a Raúl Jiménez

Mucho se ha hablado del retorno de Raúl Jiménez a la Liga MX. El delantero mexicano ha sido vinculado a las Águilas del América, club con el que mostró sus cualidades y dio su salto a Europa. En un hipotético regreso al “nido”, Henry Martín lo recibiría con los brazos abiertos.

Raúl Jiménez y Henry Martín juegan en la misma posición, pero lejos de sentirse amenazado por perder su puesto, “La Bomba” reconoció que vería con buenos ojos su llegada a las Águilas del América.

“Que venga Raúl a América, qué mejor, ¿no? O sea, poder compartir de nuevo vestidor con él, como he compartido en selección. Es una gran persona, es un gran tipo, es un tipo que nunca deja de luchar y ya quedó demostrado después de su última lesión que tuvo, que todos pensaron que no iba a regresar y regresó, y regresó mejor que nunca”, dijo Martín en una entrevista con TUDN.

No está de más recordar que Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo por un choque de cabezas con el defensor brasileño David Luiz. Esto ocurrió el 29 de noviembre de 2020 en un duelo entre el Wolverhampton y el Arsenal. Jiménez fue operado y estuvo ocho meses y medio fuera de las canchas.

“Entonces, él también, como yo, ha demostrado que la resiliencia es una característica suya, que siempre está tatuada su piel, la tiene en las venas y nunca va a dejar de luchar. Y me pone muy feliz de poder en algún momento compartir vestidor con él de vuelta”, agregó.

Raúl Jiménez en la Premier

A sus 34 años, Raúl Jiménez sigue siendo un jugador habitual en los partidos del Fulham. Durante esta temporada, el delantero de la selección mexicana ha jugado 30 partidos en los que ha podido marcar 7 goles y conceder 3 asistencias (2,067 minutos dentro del campo).

Raúl Jiménez finaliza su contrato con el Fulham en junio de este año. No sería descabellado pensar que después del Mundial Jiménez ponga un punto y final a su etapa en Europa. Jiménez está en el Viejo Continente desde agosto de 2014. El mexicano ha defendido las camisetas del Atlético Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham.

Sigue leyendo:

– Raphael Veiga pisa fuerte en México con un número icónico

– Carlos Reinoso le lanzó un dardo a Allan Saint-Maximin tras salir del América

– ¿Cuántos mexicanos tienen más de 100 goles en Europa?

– Antonee Robinson no ve a Raúl Jiménez como un enemigo