Raphael Veiga pisa fuerte en México con un número icónico

Tras la salida de Álvaro Fidalgo del Club América, los aficionados azulcremas tienen un nuevo “juguete”. Raphael Veiga llega a la Liga MX con muchas expectativas. El futbolista brasileño usará el dorsal 23, un número tomado por el peso de grandes leyendas del deporte.

El futbolista brasileño reconoció que su elección del dorsal está vinculado al peso de la historia que hay sobre él. Raphael Veiga se inspira en David Beckham y Michael Jordan para portar el 23 en su espalda.

“La verdad es que siempre me gustó ver a (Michael) Jordan con el 23. Hubo una época en su carrera que Beckham usaba el 23, cuando regresé al Atlético Palmeiras, ya estaba ese número disponible, quise usarlo; después, todo lo que viví, toda mi historia, fue con ese número. El 23 es mi número, me dio suerte y quiero seguir con él”, dijo el brasileño.

Raphael Veiga explica porque usa el número 23:



“Siempre me gustó ver a Jordan con el 23. Hubo una época en su carrera que Beckham usaba el 23”.



“Soy guapo igual que Beckham”.



JAJAJA CUANTO CARISMA.



Michale Jordan, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, es el deportista que tiene una asociación directa a ese número. De hecho, David Beckham habría usado el 23 en el Real Madrid y en Los Ángeles Galaxy en honor al exjugador de los Chicago Bulls.

En la Liga MX ya hay un ejemplo similar. José Salomón Rondón, delantero del Pachuca y goleador histórico de la selección de Venezuela, también usa el 23 a su espalda. El venezolano porta ese dorsal desde los inicios de su carrera en honor al legendario basketbolista estadounidense.

Número de peso en el América

Raphael Veiga usará el 23, un número de la suerte para el brasileño. Pero este dorsal tiene peso dentro de las Águilas del América. Algunos futbolistas que han usado este número son Oribe Peralta, Cléver Boas, Pablo Aguilar, Daniel “Ruso” Brailovsky e incluso Cuauhtémoc Blanco en sus inicios con el conjunto azulcrema.

