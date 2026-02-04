Los Pumas fueron goleados por San Diego y los memes se burlaron de la estrepitosa derrota

Los Pumas de la UNAM tuvieron un dura derrota en el Snapdragon Stadium. San Diego se llevó el triunfo 4-1 en el partido de ida por la primera ronda de la Concachampions. Los memes no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de la caída del conjunto mexicano.

Los del Pedregal parecían que habían tenido un avance en su juego. El conjunto de Efraín Juárez venía de una buena victoria por la Liga MX (4-0 contra el Santos Laguna), y parecía que estaban listos para darle pelea a San Diego FC, uno de los mejores clubes de la MLS.

A los 11 minutos del primer tiempo, Robert Morales abrió el marcador para los visitantes. Sin embargo, esta sería la única llegada de los Pumas de la UNAM en todo el juego. El conjunto de Efraín Juárez no hizo ningún otro disparo en todo el partido.

San Diego FC llegó a este partido sin ritmo competitivo. El conjunto de Mikey Varas no ha debutado en el torneo local. Pero aún así los estadounidenses dominaron el compromiso con una posesión del balón de 73% y hasta 19 remates. Con los goles de Manu Duah (68), David Vazquez (76), Alex Mighten (81) y Luca Bombino (68), el conjunto de la MLS se llevó una cómoda victoria en el primer partido de la serie.

“Realmente una de las frustraciones es que todo lo que se planeó lo hicimos 60 minutos y luego de ahí el equipo no tiene reacción. Al final, recibimos cuatro goles en 18 minutos y eso no es aceptable”, dijo Juárez tras la derrota.

El partido de vuelta se desarrollará el miércoles 11 de febrero. Este duelo tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas. Efraín Juárez y sus dirigidos tendrán la compleja obligación de darle la vuelta a una serie que parece definida.

Los memes de la goleada de Pumas en la Concachampions

Ya me voy dormir y me acabo de dar cuenta que quizá nunca veremos a Pumas campeón otra vez. pic.twitter.com/03GmTEoq5J — Pepe (@abobarman) February 4, 2026

Obviamente nos iban a dar la vuelta. pic.twitter.com/4oJl8sAsxp — ¿Volvió Pumas a hacer un ridículo internacional? (@AvisosDePumas) February 4, 2026

Los Pumas defendiendo vs. San Diego.



pic.twitter.com/AY9GtdHI0q — Goyito (@ElG0yit0) February 4, 2026

Las ganas de atentar contra mi vida viéndome fijamente después del partido que se aventaron los Pumas vs. San Diego.



pic.twitter.com/8qY8pE18HF — Goyito (@ElG0yit0) February 4, 2026

Los de Pumas con Efraín Juárez, tras la goleada de San Diego FC. pic.twitter.com/dyJkcGg1KF — Sic Mundus (@AlanisYanel1990) February 4, 2026

El mejor pumas de la historia no duró ni 7 días JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ



pic.twitter.com/Q2C2rDkcBX — Rub 🦅 (@Comeioca) February 4, 2026

Otro ridículo en CONCACAF. pic.twitter.com/sQw8FZeMdO — ¿Volvió Pumas a hacer un ridículo internacional? (@AvisosDePumas) February 4, 2026

Los Pumas viendo como los golea San Diego: pic.twitter.com/BV3loy5ZOj — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 4, 2026

