Efraín Juárez habría sido advertido dentro de los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez no ha tenido un paso brillante en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano sigue al mando de Los del Pedregal. Pero Antonio Sancho, vicepresidente del club, le habría hecho una observación sobre su personalidad. Sancho no quiere problemas por la “explosividad” de Juárez.

No está de más recordar que el paso de Efraín Juárez por el fútbol colombiano fue agridulce. El estratega mexicano conquistó un doblete con el Atlético Nacional. Pero Juárez también se vio involucrado en expulsiones y suspensiones debido a sus efusivas celebraciones.

De esto está consciente la directiva de los Pumas. Antonio Sancho, vicepresidente del conjunto universitario, reveló que tuvo una conversación con Juárez para tratar este aspecto. Sancho no quiere que esto se convierta en un problema para el club.

“De lo que se habló con Efra es que esa explosividad no nos afecte o que no se transmita con el equipo, porque el torneo pasado hubo muchas expulsiones”, dijo el directivo en una entrevista con FOX Sports.

La apuesta es Juárez

A pesar de haberle hecho una advertencia y señalar un punto débil de su carácter, Antonio Sancho reconoció que no tienen una segunda opción en caso de que falle el proceso de Juárez. Los directivos confían en las capacidades del exjugador mexicano.

“No tengo plan B. Cuando me invitaron al proyecto, este era con Efra. Él es de casa, lo conozco desde hace tiempo y considero que cuenta con muchos méritos”, sentenció.

Efraín Juárez llegó a los Pumas de la UNAM en marzo de 2024. El estratega mexicano ya ha dirigido 38 partidos en el banquillo de Los del Pedregal. Juárez tiene un balance de 13 victorias, 12 empates y 13 derrotas. El conjunto auriazul ha tenido problemas para superar la ronda regular y hacer campañas sólidas.

