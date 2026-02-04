En el América dudarían del racismo contra los hijos del francés Saint-Maximin

La intempestiva salida del francés Allan Saint-Maximin del América sigue generando toda clase de dudas, pues después de que la versión oficial aseguró que su regreso a Francia para enrolarse con el Lens fue por racismo contra sus hijos, ahora han salido versiones que refutan está idea.

Por principio de cuentas y de acuerdo a varios medios de comunicación, se manejó que el francés habría tenido varios roces con el entrenador brasileño André Jardine, pero no fueron por no meterlo a la cancha o porque no le dio más minutos en la alineación del América.

Allan Saint-Maximin llegó como estrella. Con trato de estrella y fue un fracaso

Todo hasta ahí habría marchado entre azul y buenas noches, pero frente a esto, dicho medio de comunicación asegura que el enojo y molestia del francés es que el técnico Jardine le habría llamado la atención por su falta de cuidado en su alimentación.

Según los rumores, al delantero francés le fascinaban las pizzas y se habría convertido en un cliente habitual de la tienda que se encuentra en el centro comercial que se ubica enfrente de las instalaciones americanistas donde se le habría hecho costumbre a su hermano acudir por una para degustarla con su consanguíneo y delantero de las Águilas.

Las versiones aseguran que el delantero que encontró trabajo muy pronto después de su baja de registro el pasado sábado en el sublíder del fútbol de Francia, el Lens, no comía bien y que no seguía el régimen impuesto por los nutriólogos del equipo.

¿JARDINE SE PELEÓ O NO CON MAXIMIN?



Para colmo de males, “Maximan” también se hizo cliente frecuente de una taquería a la que acuden todos los jugadores del cuadro de las Águilas, pero él se habría hecho cliente frecuente, generando resquemor en el cuerpo técnico americanista para darle oportunidad en el terreno de juego.

¿Hubo o no racismo contra sus hijos?

Todos estos detalles habrían generado que en los mandos directivos del América se estaría generando la idea de que el acto de racismo habría sido una supuesta cortina de humo para provocar su regreso a su país natal y seguir su carrera en el Lens que lucha por el título con el Paris Saint Germain.

El hecho de que después de su salida del sábado no hayan pasado ni 72 horas para anunciar su fichaje con otro equipo ha generado toda clase de especulaciones, pero el hecho de que cuando el río suena es que agua lleva.

Además, también se asegura que Maximin no hizo nada por integrarse al grupo y que los privilegios que establecían su contrato lo fue alejando de sus compañeros, además de no aprender a hablar español o hacer por lo menos el intento, como también llegar tarde a la pretemporada generaron un ambiente negativo en su contra.

También se maneja tras bambalinas que en su contrato se establecía viajar en clase exclusiva en los aviones donde solo lo hacen el técnico y los directivos, no como el resto del grupo en clase turista y en el hotel siempre habría dormido en suites como lo decía su contrato de 4 millones de dólares.

Pues al parecer América no perdió tanto en la partida de Allan Saint-Maximin.



Eso, claro no quita el papelón de la directiva de traer un jugador con 0 compromiso.

Todos estos detalles hicieron crisis en el América y el francés mejor habría preferido generar todo un tema racial para salir de inmediato de México y encontrar acomodo en el Lens de Francia.

Los números de Maximin al final demostraron poca efectividad con 16 partidos jugados y solo 3 goles anotados que no justificaron la elevada inversión que hizo el América por los servicios del delantero francés.

