América dejó atrás la mala racha a costa del Necaxa: 2-0

No fue la mejor actuación del América, inclusive lejos de sus grandes tardes, pero por lo menos fue suficiente para doblegar al Necaxa 2-0 y dejar atrás la mala racha de tres partidos sin ganar en uno de los peores inicios del cuadro azulcrema en por lo menos los últimos cinco años.

Un triunfo con goles del uruguayo Brian Rodríguez y del chileno Víctor Dávila que sirvió para sumar el primer triunfo de las Águilas y que también ayudó a dejar atrás una semana muy controvertida con la salida del director deportivo Diego Ramírez por diferencias con el técnico André Jardine, así como de problemas en los refuerzos y bajas del equipo.

Kevin Álvarez estuvo cerca de aumentar la ventaja del América, pero el portero del Necaxa Unsaín le quitó la oportunidad. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Inclusive el juego fue raro y muy emotivo por la salida del equipo el español Álvaro Fidalgo que estará de regreso en su natal España para retornar a Europa y así poner fin a su experiencia en México que lo llevaron a estar a punto de jugar para la selección de México después de hacer los trámites de naturalización.

Sobre todo porque los aficionados pusieron más atención en todo lo que hizo o dejó de hacer Fidalgo en uno de los palcos del estadio de la Ciudad de los Deportes, mientras sus compañeros en la cancha hacían todo el esfuerzo para doblegar a un Necaxa muy lejos de su mejor versión y que ahora se ve muy desvalido por la salida de jugadores tan importantes como el argentino Agustín Palavicino y del colombiano Diber Cambindo.

No obstante el América le puso ganas a su rendimiento en la cancha y puso en práctica lo que le ha llevado al éxito en los últimos años como es la garra y la presión constante contra el rival que les permitió tomar la ventaja en la primera mitad con el golazo del uruguayo Brian Rodríguez al minuto 35 y tres minutos después la anotación del chileno Víctor Dávila en un disparo fuera del área.

La buena noticia es que Rodríguez encontró de nuevo la portería enemiga y que Dávila dejó atrás la sequía de goles que arrastraba desde hace mucho, pero mucho tiempo, ya que su última anotación fue en agosto del 2025 contra el Atlas.

Desde esa fecha las redes enemigas no formaron parte de su diccionario, pero ahora logró dejar atrás ese mal momento y ayudar a sumar tres puntos muy valiosos al América

Henry Martín reapareció con el América y estuvo a punto de apuntarse una tremenda chilena. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Necaxa un fantasma

Mientras que por Necaxa, dio la impresión de ser un cuadro sin recursos, sin esa actitud combativa que el uruguayo Martín Varini dotó a los Bravos de Ciudad Juárez. Por el contrario, los Rayos parecieron un cuadro timorato, sin recursos tácticos y sin fuerza ofensiva por la salida de Palavicino y de Cambindo, que obviamente golpeó la estructura necaxista.

Kevin Ante del Necaxa y Brian Rodríguez del América luchan con todo en busca de imponer sus condiciones. Crédito: Alexis Chávez | Imago7

Por el contrario, además de los goles en contra del América, se quedaron con diez hombres por la expulsión de Kevin Gutiérrez y con eso sentenciaron su destino para convertirse en la víctima que esperaba el América y que por poco logra aumentar el marcador en la segunda mitad con una vistosa chilena de Henry Martín, que regreso a jugar 32 minutos después de una larga ausencia por lesiones en el ataque de las Águilas.

