Allan Saint-Maximin se va del América por incidente de racismo contra sus hijos

Para el francés Allan Saint-Maximin lo primero es el bienestar de su familia y después del incidente de racismo que se vieron envueltos no dudó en romper su relación laboral con el América y regresar a Europa en virtud de todas las dudas que generó este problema en el entorno más personal.

Por esa razón al tratar de resolver el conflicto de sus herederos no dudó en tomar esta decisión que a primera vista luce muy radical, pero que dados los graves hechos de la agresión de género no dudó ni un momento en regresar al Viejo Continente para seguir su carrera en un entorno que le parezca más seguro.

De acuerdo a fuentes extraoficiales el anuncio que hizo el América donde le dio las gracias por su esfuerzo en el tiempo que vistió la camiseta azulcrema, se debió a que el delantero europeo le planteó la necesidad irrevocable de dejar la CDMX en virtud de que sus hijos no estaban a gusto por estos actos en los que se vieron envueltos y que denunció el propio jugador en sus redes sociales.

América hizo oficial la salida del delantero al finalizar el duelo donde vencieron al Necaxa 2-0, después de que el jugador expusiera las razones de su decisión que presentó ante la directiva sin vuelta de hoja, sobre todo porque la desconfianza se apoderó en su entorno familiar.

“El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos de las personas”, denunció el delantero francés a través de su cuenta oficial de Instagram en las últimas 24 horas y donde advirtió qe tomaría acciones legales para defender a sus hijos.

“A quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia, y no hay persona ni amenaza que me atemorice”, fue la queja por escrito que publicó el jugador, que terminó arrepintiéndose de venir a México.

El francés no quiso revelar los detalles del incidente ni tampoco el club azulcrema ahondó en el tema, pero al escuchar su versión y sus argumentos para salvaguardar el bienestar de su familia terminaron aceptando su salida del equipo después de la primera victoria que sumaron en el torneo en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

En muestra de apoyo a su compañero, los jugadores del América salieron a la cancha con una manta alusiva a la lucha contra esta agresión de género que traía la leyenda: “No al racismo”, en forma de reproche contra la agresión que se vio envuelto un familiar de su compañero.

Allan Sint Maximin no fue convocado para este cotejo y por ende no apareció ni siquiera en la banca para el duelo que marca el regreso de las Águilas al Clausura 2026 tras la pausa por los partidos de la Selección Mexicana en enero.

América 🦅



André Jardine asegura que no tuvo ninguna diferencia con Allan Saint-Maximin, y añade que el jugador francés se va por el tema de racismo que sufrieron sus hijos y porque no se adaptó a México.@ESPNmx pic.twitter.com/RDyGmlk66s — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 1, 2026

Así que esto marca el adiós de Maximin en el futbol mexicano ya que el episodio ha dejado muy inconforme al futbolista.

De esta forma el América al parecer frenará el tema de la salida del uruguayo Rodrigo “Búfalo” Aguirre, porque no piensan debilitar su ofensiva y al dejar el equipo el francés no habría tiempo para traer a un relevo de última hora.

