América hace cambios para acabar con las turbulencias en su directiva

La directiva del América cortó por lo sano los supuestos problemas internos que se habían generado por las diferencias irreconciliables entre el técnico brasileño André Jardine y el director deportivo Diego Ramírez, al anunciar este miércoles la salida de las Águilas del dirigente después de cinco años.

De acuerdo a reportes dignos de todo crédito, la situación era insostenible, sobre todo porque el técnico dejó de confiar en la habilidad de Ramírez para contratar refuerzos de calidad generando con esto una ruptura entre ambos y que también ha afectado la relación con el presidente deportivo Santiago Baños.

Según las versiones que se hicieron del dominio público, el ambiente era demasiado tenso y estaba empezando a permear en forma negativa al plantel de la escuadra americanista, por lo cual el consejero de la presidencia de Televisa Joaquín Balcárcel decidió cortar por lo sano y determinar la salida de Diego Ramírez después cinco años de ser la mano derecha del presidente deportivo Santiago Baños.

Ante esta decisión, el América anunció en redes sociales el siguiente comunicado confirmando la salida del dirigente deportivo: “El Club América informa que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil con la finalidad de continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros, con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”.

Dicho comunicado establece que Ramírez solo fue removido del primer equipo, pero que seguirá colaborando en otras áreas de la organización del Grupo Ollamani que integra todas las áreas ligadas a la empresa Televisa.

Diego Ramírez ha vivido dos etapas en el América. En la primera obtuvo junto con Miguel Herrera un título de Liga y en la segunda fue parte fundamental de la estructura del equipo tricampeón bajo el mando de André Jardine, hasta que ahora las cosas no salieron como se esperaba y la gota que derramó el vaso es no poder cerrar aún el fichaje del mediocampista brasileño Raphael Veiga, debido a que el plantel no tiene plazas disponibles de Jugador No Formado en México (NFM).

Los problemas en el América se acrecentaron debido a la molestia que generó en la directiva las rescisiones de contrato del neerlandés Javairo Dilrosun y el chileno Igor Lichnovsky, sin que hasta el momento se les haya encontrado equipo, siendo pasivos muy altos para el cuadro americanista.

Aparte, el no poder haber definido que jugador causará baja para dar paso a Veiga, fue otro de los temas que le costó la salida a Diego Ramírez, que por cierto es hijo del extécnico campeón del mundo de México Sub 17 Jesús Ramírez en 2005.

Fichajes en el aire

Por si fuera poco, el club tampoco ha podido concretar la salida del chileno Víctor Dávila hasta este 28 de enero, más allá de que en la planeación deportiva era otro elemento que no entraba en planes y cuyo cupo es necesario liberar para la llegada del mediapunta Raphael Veiga.

Además, la directiva no pudo lograr un acuerdo de renovación con el mexicoamericano Ralph Orquin, a quien le restan seis meses de contrato y hoy se encuentra entrenando con la categoría Sub 21 pero sin tener un solo minuto ni con la filial ni con el primer equipo ante el hecho de que saldrá como jugador libre en el verano.

El nuevo director deportivo

Por otra parte, todo indica que Antonio Ibrahim será quien ocupe el puesto de Diego Ramírez y que desde 2019 forma parte del staff técnico del América, desde el cargo de jefe de análisis de video, después encargado del departamento de visores del equipo hasta ahora ser el nuevo director deportivo.

Ibrahim es egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y después de estar a cargo de inteligencia deportiva con 14 personas a su cargo, ahora pasa a esta nueva función en el cuadro americanista.

