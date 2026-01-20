América busca cambios en su delantera para contratar al brasileño Raphael Veiga

El colombiano José Zúñiga encabeza la lista de opciones que el América estaría manejando para traer al mediocampista brasileño Raphael Veiga del Palmeiras, según las últimas versiones extraoficiales que rondan y que también involucran al uruguayo Rodrigo Aguirre y al chileno Víctor Dávila.

Para nadie es un secreto que América pasa por una de sus peores crisis en la última década al no registrar gol alguno en el actual torneo y con un pobre aporte de sus hombres de área como el colombiano José “Pantera” Zúñiga, el uruguayo Rodrigo Aguirre, con quien inclusive tuvo una discusión en el pasado partido el técnico André Jardine y el chileno Víctor Dávila.

¿BOMBAZO EN COAPA? 💣🦅



✅ Las Águilas del América tienen en la mira a Raphael Veiga, un talento creativo brasileño de 30 años



✅ Mediotiempo pudo saber que las negociaciones apenas han comenzado, pero para que avancen, las Águilas deberán deshacerse de uno de sus futbolistas… pic.twitter.com/fbsijP80gQ — MedioTiempo (@mediotiempo) January 21, 2026

América ha puesto los ojos en el talentoso brasileño del Palmeiras de Brasil con quienes más ha brillado al disputar 378 partidos y convertir 108 goles, así como 54 asistencias, que sin duda le darían a las Águilas una mayor amplitud ofensiva.

Es una realidad que desde la salida del chileno Diego Valdés, el cuadro americanista perdió la brújula en mediocampo, no obstante sus registros con muchas lesiones, siempre se constituyó como un jugador muy productivo y que le fue útil a las Águilas.

Veiga nació en la ciudad de San Paulo y es de perfil zurdo, además que de acuerdo a Transfermarkt actualmente cuesta 10 millones de euros; pero que en marzo del 2024 llegó a estar en 18 millones de euros, el valor más alto hasta el momento en su carrera.

Raphael Veiga con su talento ha llegado a vestir la verdeamarela en tres ocasiones, en las cuales se fue sin anotación y donde pudo demostrar su talento que pondría a favor de las Águilas del América, en el lugar que decida el técnico André Jardine y donde la lista según los últimos reportes la encabeza el colombiano Zúñiga, seguido del uruguayo Aguirre y el chileno Dávila.

Dávila como americanista ha anotado nueve goles en cuatro temporadas, mientras que Aguirre en cuatro torneos registra 15 goles en cuatro campeones, siendo el delantero con mayor productividad, pues Zúñiga suma apenas tres goles en dos torneos incluyendo fase final, en una muy baja producción goleadora.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Reporta @julioiba que el América sí quiere a Raphael Veiga, el jugador brasileño del Palmeiras podría ser el último refuerzo de las Águilas y saldría Víctor Dávila o Pantera Zúñiga💣🦅 pic.twitter.com/G4dio4HA39 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 21, 2026

La mala noticia en el América es que Henry Martín, su capitán y estandarte de las últimas temporadas parece que vive sus últimas horas como americanista acosado por tantas lesiones.

