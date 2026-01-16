Israel Reyes no hace drama por las turbulencias en el América

Para Israel Reyes, zaguero titular del América, se hace demasiado drama por los dos primeros partidos de las “Águilas” y por esa razón restó importancia a los rumores de una posible salida del técnico André Jardine, aparentemente por perder el hilo de madeja.

“André sabe como son las cosas, la tranquilidad que nos genera. Él sabe que no se gana el torneo en dos partidos, todos son importantes y eso te pone arriba o abajo, pero no pierdes o ganas el torneo en dos jornadas. Realmente estamos muy tranquilos porque es inicio de torneo para nosotros, no nos vamos a adjudicar cosas externas. Tenemos un partido importante para irnos con cuatro puntos y volver luego con una victoria más”.

"Independientemente de lo que se diga afuera el grupo está unido, la directiva y nosotros respaldamos a André y su cuerpo técnico al 100%"



Israel Reyes, jugador del América pic.twitter.com/Ft47FfaR6l — Claro Sports (@ClaroSports) January 16, 2026

Reyes también dijo que en el América las cosas están en paz y que existe un gran apoyo para el técnico André Jardine y al mismo tiempo rechazó todas las versiones de que exista una división entre el plantel y el cuerpo técnico.

“Mientras estemos fuertes dentro del vestidor, no hay algo que pueda a afectar con nosotros, con André, somos una familia y lo mencionamos en una charla. Claro que le creemos a André, tiene el respaldo de la directiva y de nosotros. Así lo veo yo y lo sienten los compañeros”.

El zaguero le recordó también a todos aquellos que están descontentos con el actual paso del América que es igual o mejor que el de otros torneos cuando fueron tricampeones, así que hizo un llamado a tener y guardar la calma en estos momentos de turbulencia.

“Hubo un torneo que empezamos así, entramos en octavo y fue el tricampeonato. Uno plantea lo más bonito, espera lo mejor, prepara y tiene la ilusión de estar arriba, pero el camino es claro para nosotros, la idea es estar en la final y ser campeones, es a lo que aspiramos. El camino de pronto no pinta tan bonito, esa ocasión pasó y ahora quiero pensar de esa manera.

¡VAN POR TODO! 🥳🤩 América visita al Pachuca en un partido donde las 'Águilas' quieren ganar, Israel Reyes habló previo al encuentro.



Sigue toda la previa y el análisis en #TotalSports.



📲 El mejor podcast de noticias deportivas en Spotify 👉 https://t.co/2xDGFQey7a 👈 pic.twitter.com/arBJCdngtx — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 16, 2026

Si en la tercera jornada perdemos todo, pero al final del torneo somos campeones… es así el futbol. Estamos un proceso donde se adaptan todos, entiendan el peso de esta camiseta, ya lo hablamos con los refuerzos, queremos que estén a la altura de lo que es América. El fin de semana tienen que ir con la idea de que Pachuca es un partido importante para nosotros y esperemos llevarnos tres puntos para irnos tranquilos a esta semana sin partido”, expuso el zaguero que ha demostrado su capacidad en un equipo con tanta relevancia como el del América.

Apoyo para Kevin Álvarez

Israel Reyes también mandó un mensaje de aliento para su compañero Kevin Álvarez, a quien los aficionados americanistas han convertido en blanco de sus frustraciones y lo culpan de todos los males desde el pasado torneo y que ahora en estos dos encuentros se ha recrudecido la animadversión para el exzaguero del Pachuca.

“Sabemos el jugador que es, sabemos que no estamos en su mejor momento. Se le han adjudicado culpas, es algo que al jugador le pesa. Tiene el respaldo de nosotros, le damos el respaldo a los compañeros para que esté en su mejor momento. No espero que sea de la noche a la mañana, es un gran jugador, por eso está en el equipo que está.

Israel Reyes apoya a su compañero Kevin Álvarez tras las críticas que ha recibido por su bajo nivel en la cancha. @FOXSportsMX pic.twitter.com/bfmzgup28c — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) January 16, 2026

André toma esa decisión porque cree que estoy mejor, el torneo pasado me tocó de contención porque no había nadie ahí y ahora llego Dourado. El que toma las decisiones es él, tiene el timón del equipo y lo que decida está bien para nosotros”, finalizó Reyes.

Seguir leyendo:

– Emilio Azcárraga otorga voto de confianza a André Jardine en el América

– América a punto de recuperar a Henry Martín y al “Chiquito” Sánchez vs. Pachuca

– En el América aclaran que no hay ofertas por el español Álvaro Fidalgo





