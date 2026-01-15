América a punto de recuperar a Henry Martín y al “Chiquito” Sánchez vs. Pachuca
Henry Martín y Erick "Chiquito" Sánchez se perfilan para reaparecer con el América en el duelo contra los Tuzos del Pachuca
Después de la penosa exhibición que dio el América esté miércoles reciente, el cuerpo técnico de las “Águilas” podría recibir excelentes noticias con la aparente reaparición del delantero y capitán Henry Martín junto con el mediocampista Erick “Chiquito” Sánchez para enfrentar al Pachuca
Sin duda el técnico André Jardine espera con ansias que en verdad ambos jugadores puedan ser tomados en cuenta después de que este jueves en la práctica posterior a la lamentable derrota con el Atlético San Luis 0-2, se pudo ver a ambos jugadores integrados totalmente al plantel americanista que se alista para enfrentar a los Tuzos.
Tanto Martín como el “Chiquito” Sánchez se les pudo ver al cien por ciento entrenando con el equipo, lo que aumenta las opciones de que ambos jugadores estén listos para aparecer en la alineación de las Águilas, ya sea desde el inicio o durante el juego programado para el domingo 18 de enero a las 19:00 horas en el estadio Hidalgo.
La larga ausencia de Henry Martín
Henry Martín solamente pudo participar en 3 partidos del semestre anterior, recordando que le tocó lidiar con un esguince de rodilla luego de haber superado la tendinitis y un desgarre que lo alejaron por completo de la alineación americanista.
Después se pensaba que estaría listo para iniciar el torneo Clausura 2026, pero en la pretemporada contrajo influenza y con eso perdió ritmo y fuerza muscular, por lo que en el entrenamiento previo al inicio del campeonato contra Xolos Tijuana sintió un pequeño jalón en una de sus extremidades inferiores y eso lo retiró de los jugadores que hicieron el viaje a Tijuana.
Después no pudo estar en la fecha dos contra Atlético San Luis, por lo que se espera que este domingo haga su presentación en el actual campeonato y así pueda ayudar al América para empezar a tomar ritmo de juego tratando de volver al nivel que lo convirtió en un baluarte del cuadro de Coapa.
El Chiquito Sánchez también estuvo fuera por molestias musculares y podrá ayudar en la parte ofensiva porque en su ausencia estuvo presente en esa posición Alexis Gutiérrez.
Alejandro Zendejas seguirá ausente
El único inconveniente en el América es que Alejandro Zendejas seguirá ausente por una sobrecarga muscular, mientras que Ramón Juárez, expulsado contra Atlético San Luis, también será de las bajas importantes para enfrentar a la escuadra tuza.
La realidad es que la derrota con Atlético San Luis caló muy hondo en el seno de los americanistas por la forma como se dio en donde ni siquiera pudieron meter las manos contra un equipo que tuvo más contundencia a lo largo de los 90 minutos.
Seguir leyendo:
– Atlético San Luis hizo añicos la quiniela al sorprender al América: 0-2
– Henry Martín sigue lesionado y no jugará en el América vs. Xolos
– Chivas, con un inicio que ilusiona a su afición, doblegó 2-0 a Pachuca