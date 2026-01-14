Atlético San Luis hizo añicos la quiniela al sorprender al América: 0-2

Para el América, todo lo que haga o deje de hacer tendrá una trascendencia inusual y si es algo negativo, pues mucho más como la derrota de esta noche 0-2 en su propia casa a manos del Atlético San Luis se convirtió en uno de los resultados más negativos de las Águilas en los últimos tiempos.

Sin duda un resultado que demuestra el pésimo momento que atraviesan los americanistas donde se les complicó la noche por la expulsión del zaguero Ramón Juárez y a partir de ese momento quedar a merced de la escuadra tunera que en el segundo tiempo aprovechó la superioridad numérica con los goles del argentino Juan Sanabria y del italiano Joao Pedro para colocar el 0-2 que echó a perder las quinielas.









Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche

La mala noticia es que América parece estar muy lejos de ese esquema tan demoledor que les permitió registrar el tricampeonato histórico en los torneos cortos, empezando por la ausencia del capitán Henry Martín y del incisivo y peligroso Alejandro Zendejas.

A partir de eso y con la baja de juego de elementos como Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Allan Saint – Maximin, Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila, las cosas sin duda se le complicaron a los americanistas, pues Patricio Salas y Alexis Gutiérrez no fueron los hombres que se necesita para sacar al equipo del atolladero.

Pero aun con todos estos males, si Rodrigo Aguirre concreta ese disparo al larguero, quizá la historia habría sido diferente, pero al final la expulsión de Juárez en zancadilla sobre Joao Pedro escribiría la historia negativa para los americanistas.

Pues con un hombre menos, Jardine sacó a Patricio Salas y América perdió mucha fuerza, pues Maximin no anduvo fino y así permitieron que Juan Sanabria a los 52 minutos pusiera el 0-1 en lo que se empezó a fraguar como una gran sorpresa.

Pero el desastre vino a los 66 minutos cuando Joao Pedro realizó una jugada de crack al bajar un balón por el costado derecho en el área y ahí hacer un regate de gente grande con media vuelta que lo dejó perfilado sin la marca de Cáceres para solo cachetear el esférico y cruzarlo lejos de Malagón para el 0-2.





Cabezazo imposible para Malagón y lo está perdiendo el América

Esto fue el acabose para los aficionados del América que la agarraron contra Kevin Álvarez culpándolo de todos los males americanistas desde la liguilla pasada, pero la realidad es que las Águilas están en uno de sus peores momentos de los años más recientes.

