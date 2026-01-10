América estrenó el sistema de fuera de lugar semiautomático en la Liga MX

La Liga MX en su afán de optimizar la aplicación del reglamento en su competencia puso en marcha el sistema de fuera de juego semiautómatico (SAOT) que recibió su primera encomienda al juzgar como inválida la anotación del colombiano José “Pantera” Zúñiga a favor del América contra los Xolos Tijuana.

Dicha accion que puso en marcha este sistema se presentó en el minuto 24 del encuentro cuando el colombiano remató solo en el área para anidar el balón en las redes de los Xolos de Tijuana, pero el sistema detectó de inmediato la posición adelantada del americanista en el momento exacto de la jugada.

Con esta jugada en el partido entre @Xolos y @ClubAmerica se usó el SAOT por primera vez en el futbol mexicano.

El delantero colombiano remató después de un doble cabezazo en el área, cuando Rodrigo Aguirre y después el propio Zúñiga que definió sobre el portero Toño Rodríguez, generando que la jugada en primera instancia pareciera legal, pero después con la aplicación del SAOT el veredicto se revertió y así pudo invalidarse la anotación.

Justo en ese momento marcó un antes y un después para la Liga MX, sobre todo después de que el comisionado presidente Mikel Arriola, en días pasadas resaltó las bondades de este sistema con tecnología de punta que podrá detectar mejor estas jugadas para poder ayudar a los árbitros a no tener tantas fallas.

El Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar utiliza cámaras de alta velocidad y sensores para rastrear la posición exacta del balón y de los jugadores, permitiendo determinar con mayor exactitud cuándo un futbolista se encuentra adelantado, reduciendo los márgenes de error humano.

Qué es el SAOT

El Sistema de Fuera de Lugar Semiautómatico es una aplicación en tiempo real que podrá detectar en las cámaras de televisión que tenga el VAR para la revisión de este tipo de jugadas y que ya se utiliza en la Premier League de Inglaterra.

Dicho mecanismo es un paso enorme para poder optimar la competencia de la Liga MX y hacer más justos los resultados, sobre todo con el cúmulo de polémicas que se han generado por esta causa y en donde supuestamente la Liga MX hizo un esfuerzo de adquirir este sistema en una cantidad cercana a los $4 millones de dólares según fuentes extraoficiales.

Esta tecnológica ayudará a clarificar las acciones que no son perceptibles por el ojo humano en primera instancia.

Un futbol más justo, eficaz y transparente. 👏



Presentamos el SAOT en colaboración con @GeniusSports, la tecnología semi-automática de fuera de lugar que nos lleva al siguiente nivel. #LigaBBVAMX, la primera en implementarla en el continente americano.

De esta manera, el Clausura 2026 arrancó con un hecho histórico, ya que el futbol mexicano entró de lleno a la era de la tecnología de precisión, y el gol anulado a Raúl Zúñiga quedará como el primer registro oficial del SAOT en la Liga MX.

