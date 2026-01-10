América arrancó muy oxidado el torneo Clausura 2026 al empatar 0-0 con Xolos

Salvo por dos llegadas peligrosas de José “Pantera” Zúñiga y de Rodrigo “Búfalo” Aguirre que fueron controladas por el portero Antonio Rodríguez, el debut del América en casa de Xolos fue demasiado discreto con un empate 0-0 en el inicio del torneo Clausura 2026.

Sin duda un resultado que demuestra que ambos equipos tardarán en despojarse del oxido que dejaron las fiestas de fin de año y que obviamente obligan a una mejoría en forma express por la rapidez que tendrá este torneo y en donde América cargará siempre con más obligaciones que otros equipos.

Allan Saint Maximin no pudo gravitar en el ataque americanista en el inicio del torneo Clausura 2026. Crédito: Alejandro Gutiérrez Mora | Imago7

Por lo pronto este viernes en la noche, las Águilas tuvieron muchos problemas para demostrar su superioridad y al final tuvieron que conformarse con una repartición de puntos en calidad de visitante, donde lo más destacado quizá fue el debut del defensa brasileño Rodrigo Dourado.

Obviamente el América resintió la ausencia de Henry Martín y de Alejandro Zendejas, al grado de que la generación de jugadas ofensivas fue muy raquítica y el mejor hombre de la entidad americanista fue el español Álvaro Fidalgo.

Mientras que por el lado del cuadro de casa, el mejor de sus hombres en la cancha fue el joven Gilberto Mora, pero al final de cuentas no pudo gravitar para hacerle daño a un cuadro bajo americanista donde Dourado mostró que se podrá adaptar el esquema americanista y será de utilidad.

El partido

El duelo estuvo muy lejos de ser atractivo, notándose que ambos equipos deberán meterle duro al ritmo de juego, pues en casi la mayoría de jugadas llegaron desfasados y sin encontrar adecuadamente a sus compañeros.

América tuvo el primer aviso del partido pero el gol de Rodrigo Aguirre fue anulado por fuera de lugar gracias a la tecnología que la Liga MX implementó para este torneo.

Tijuana también intentó ir al frente con velocidad, pero nunca pudieron en aprietos el arco de Luis Ángel Malagón, pero fue en la segunda mitad donde el portero Toño Rodríguez se convirtió en el salvador de los Xolos.

Luis Malagón, portero del América, tuvo muy poco trabajo y el que le llegó lo resolvió con atingencia como en esta jugada donde desvía el balón ante la mirada de Kevin Álvarez. Crédito: David Vega | Imago7

Con el pasar de los minutos el juego careció de emociones, los dos equipos se sintieron cómodos con el empate y se dedicaron a mantener el resultado hasta conseguir su propósito de no permitir una derrota en el primer juego del campeonato.

