La muerte de aficionado de Cruz Azul, la posible causa para negarle jugar en la casa de Pumas

La negativa de la UNAM de renovar el contrato de arrendamiento a Cruz Azul de su estadio Olímpico Universitario sigue generando mucha polémica en el entorno del fútbol de México y ahora ha surgido la versión no confirmada de que todo se debió a una supuesta revancha de las autoridades felinas.

De acuerdo a versiones manejadas en los portales de Mediotiempo y Récord, la razón fue porque la directiva de Cruz Azul acusó publicamente en octubre pasado al finalizar el partido contra Monterrey de que personal de seguridad del estadio Olímpico Universitario se habian excedido en sus funciones contra un aficionado de la “Máquina Celeste” provocandole la muerte.

🚨CRUZ AZUL NO TIENE DÓNDE JUGAR🚨@record_mexico



❌ La Máquina recibió la negativa de la UNAM para jugar en el Olímpico de CU



👨🏻‍🏫 La directiva cementera ingresó la solicitud hace 82 días, apenas el martes les avisó la Universidad



🏟️ Hoy buscan alternativas de estadio: Ciudad… pic.twitter.com/Ybf8OnS3Hu — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 8, 2026

Dicho aficionado de nombre Rodrigo Mondragón generó una gran molestia de la directiva de Cruz Azul y exigió una investigación a fondo para aclarar los hechos, sobre todo porque se manejó en la mayoría de medios de comunicación que estuvieron implicados efectivos del personal de seguridad de la máxima casa de estudios.

Esta situación provocó un rompimiento que según las mismas versiones extraoficiales no se pudo subsanar en un desayuno que se realizó supuestamente el pasado 17 de octubre, apenas días después del lamentable suceso de la muerte del aficionado celeste, en donde se trató con atención este suceso y se llegaron a acuerdos para evitar que se repitiera un suceso sangriento de este tipo.

Ahí los funcionarios de la UNAM también aparentemente se mostraron de acuerdo en renovar el acuerdo de renta bajo un costo de $11 millones de pesos e inclusive habrían dado trámite al documento de renovación del contrato.

Pero al inicio de diciembre trataron de comunicarse supuestamente con estos mismos funcionarios y no habría habido respuesta de ninguna índole hasta el pasado 6 de enero, es decir 80 días después para informarle a la directiva de Cruz Azul que no había condiciones para la renovación del contrato de renta por un sinfín de actividades que se tienen programadas en este escenario.

Esta decisión obligó a Cruz Azul a buscar una sede alterna de inmediato y la primera opción fue el estadio de la Ciudad de los Deportes, pero las relaciones con la familia Cosío, dueña del imueble no fueron las más favorables cuando hace un año la directiva cementera decidió mudarse el estadio de los Pumas.

¡LA MÁQUINA SE QUEDA SIN ESTADIO! 🏟️ ❌



En la edición de hoy de Infiltrados se analizaron los motivos por los que el Cruz Azul ya no podrá jugar en el Olímpico Universitario. 🚂🔵



🎙️ @Carlos_Ponz @betobernard @elCesarCuervo pic.twitter.com/xbPlp8KaXa — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 9, 2026

Esta situación hizo que Cruz Azul tuviera que elegir el estadio Cuauhtémoc de Puebla, con todas las complicaciones que implica jugar en un escenario a 132 kilométros de distancia de la capital de la República de México hacía el oriente del país.

Para colmo de males el tema de la fractura del portero de Cruz Azul Kevin Mier por conducto del panameño Adalberto Carrasquilla de los Pumas abrió otro frente de batalla entre ambas directivas y que también abonó para que se negara la renovación de alquiler del estadio Olímpico Universitario.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul se muda al estadio Cuauhtémoc de Puebla para jugar el torneo Clausura 2026

– Cruz Azul cambiará de estadio, porque la UNAM, habría rechazado un nuevo acuerdo

-Bogusz anuncia la llegada de su heredera, mientras arregla su fichaje al Houston Dynamo





