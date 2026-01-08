Cruz Azul cambiará de estadio, porque la UNAM, habría rechazado un nuevo acuerdo

La directiva de Cruz Azul se encuentra en trámites muy adelantados para regresar al estadio de la Ciudad de los Deportes, que por muchos años fue su casa en la Liga MX, en virtud de que la UNAM se habría negado a renovar el contrato por el problema del panameño Adalberto Carrasquilla

Sin duda una noticia sorpresiva porque la “Máquina Celeste” ya se había apoderado del escenario universitario con una racha favorable de 26 partidos sin perder que establecieron una nueva marca y prácticamente le arrebataron la condición de local a los Pumas al grado de que acudía más gente a los juegos de la Máquina Celeste en los dos torneos que jugó en este escenario que de la escuadra felina.

EXCLUSIVA🚨💣



CRUZ AZUL NO JUGARÁ EN EL OLÍMPICO EN EL 2026.



Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato de @CruzAzul.



VOLVERÁ AL CIUDAD DE LOS DEPORTES PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2026. pic.twitter.com/nSL8CXEQhT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 8, 2026

La decisión de cambiar de escenario se debería, según versiones extraoficiales, a que los funcionarios de la UNAM nunca respondieron a la solicitud de renovación de este escenario ingresada hace tres meses y en la presente semana finalmente respondieron con una negativa para mantener el acuerdo.

La versión tras bambalinas

Cuando parecía que las cosas entre Pumas y Cruz Azul se habían suavizado después del lío en que se vieron envueltos por la fractura del panameño Adalberto Carrasquilla sobre el portero colombiano de la “Máquina Celeste” Kevin Mier que enfrentó a ambas directivas por el hecho de que los cementeros ingresaron a la Liga MX una solicitud para inhabilitar al jugador de los universitarios.

Como la Comisión Disciplinaria se abstuvo de aplicar una sanción al elemento de la UNAM, las cosas parecieron haber quedado en el olvido, pero este jueves a cinco días para que Cruz Azul reciba al Atlas en la fecha 2 del torneo Clausura 2026, los directivos de Pumas les avisan que no les rentarán el estadio.

Una completa sorpresa para la directiva cementera que había ingresado el pasado 17 de octubre la solicitud para renovar el contrato de arrendamiento del estadio Olímpico Universitario en un costo de 11 millones de pesos por seis meses, la noticia de que no podrán utilizar este escenario aparentemente como resultado de esa confrontación entre directivas en la pasada liguilla.

Esta situación obligó a la directiva de los cementeros encabezada por Víctor Velázquez a negociar de nueva cuenta con la familia Cosío para regresar al estadio de la Ciudad de los Deportes ubicado en el sur poniente de la ciudad de México y que por muchos años fue su casa denominándolo inclusive como estadio Azul.

La “Máquina Celeste” jugará en este escenario los próximos seis meses en virtud de que después del Mundial 2026 para el inicio del torneo Apertura 2026 regresará al Estadio Azteca (Banorte) como uno de los tres usuarios de este renovado escenario como serán el América, el Atlante y los cementeros.

Los problemas del regreso a la Ciudad de los Deportes

El intempestivo regreso de Cruz Azul al estadio de la Ciudad de los Deportes empero genera complicaciones en el calendario del torneo Clausura 2026 en virtud de que se empalarían los partidos de la fecha 15, cuando Cruz Azul reciba a los Xolos de Tijuana y el América al Toluca.

La Liga MX por esta razón deberán analizar como realizan los ajustes a la programación de dichos partidos o si el Cruz Azul consigue una sede alterna para celebrar este encuentro, aunque escenarios como el Cuauhtémoc estarán siendo arreglados para ser sedes de entrenamiento de las selecciones que jugarán el Mundial 2026.

La mala noticia radica en que el calendario está muy ajustado por la celebración del Mundial y resultará muy complicado poder realizar cambios, sobre todo porque en la Asamblea de Dueños de diciembre pasado, se llegó al acuerdo de que no habría cambios de fechas.

CRUZ AZUL SIN ESTADIO

La UNAM informó a Cruz Azul que ya no le rentará el Estadio para sus juegos de local.

Que pasó?. pic.twitter.com/Aj04ly4d6C — david medrano felix (@medranoazteca) January 8, 2026

Pero esta situación de Cruz Azul es una causa de fuerza mayor y la Liga MX tendrá que ser flexible para poder solucionar estos imprevistos, como el hecho de que Pumas aparentemente le cerró la puerta de su casa a los cementeros.

Seguir leyendo:

– Cruz Azul dejará ir a Nacho Rivero, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli

– Ignacio Rivero evitó el drama y la revelación de problemas internos con el técnico Larcamón

– Cruz Azul confirma el fichaje del argentino Agustín Palavecino del Necaxa





