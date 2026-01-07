Ignacio Rivero evitó el drama y la revelación de problemas internos con el técnico Larcamón

Más allá de que la noticia de su salida de Cruz Azul le cayó como balde agua fría, el uruguayo Ignacio Rivero prefirió mantener la calma, evitar el drama y comportarse con la etiqueta de profesional para solicitarle a los aficionados de la “Máquina Celeste” no estar dolidos por su partida a Tijuana.

Rivero dijo en la terminal área de la Ciudad de México que se iba tranquilo, no obstante lo sorpresivo de su salida y sobre todo porque alrededor de ella se generaron sensaciones extrañas que prefirió no ventilar y mejor quedarse con todos los reclamos internos que pudiera dar a conocer.

“Sensaciones extrañas por cómo se dio todo, pero nada, hay que pasar de página, me entregué en cuerpo y alma a lo que es el cariño de la gente, agradecerle a todo el personal del club que estuvo trabajando conmigo en tantos años, a los técnicos que pasaron, a los compañeros. Hemos ganado muchas cosas y de todo se aprende. Hay que cerrar etapas y eternamente agradecido con lo que es Cruz Azul”, dijo el polivalente jugador del cuadro cementero.

Pero Rivero sí reconoció que su salida lo tomó por sorpresa, pues no esperaba que se manejaran así las cosas: “Sensación rara porque son varios años en los que estuve defendiendo al club, pero bueno, hay que cerrar etapas, pensar ya en lo que es Tijuana. Feliz, estuve ahí en 2018, cuando era más chico, me abrieron las puertas acá en México, siempre me trataron bien y eso es importante tanto para mí como para mi familia”, precisó.

Rivero pidió a la afición de Cruz Azul no estar dolida

Ignacio Rivero, que llegó a la Liga MX por la vía de los Xolos, se mostró contento de regresar a esta escuadra, pero al mismo tiempo pidió a los aficionados de Cruz Azul no estar dolidos por su salida, pero reconoció que dio todo por estos colores.

“No estén dolidos, es futbol, es parte de esto, soy un agradecido, me entregué. Hay algo que nunca negocié, es la actitud, las ganas de mejorar, de querer salir adelante, desde el día uno sabía a dónde llegaba. Estoy tranquilo conmigo mismo y lo que di, así que me quedo con eso y con el cariño de la gente que en más de una oportunidad me lo hizo sentir, así que eso me llena de orgullo de saber que hice las cosas bien”, precisó.

Los roces con Larcamón

Sobre la versión extraoficial de posibles roces con Nicolás Larcamón en el vestidor del Cruz Azul, el versátil jugador cruzazulino evitó reconocer problemas con el actual técnico celeste, como también hablar de su promesa de retirarse con la playera del conjunto de la Noria.

“Tranquilo. Hoy ya pienso en lo que es Tijuana, no puedo opinar mucho más sobre lo que pasó o lo que podría haber sido, estoy tranquilo y con mi familia estamos felices y eso es lo importante para mí y que me llena de orgullo. Son cosas que quedan dentro de lo que es Cruz Azul y no hay que darle trascendencia. Una relación cordial, así que nada, todo bien”, concluyó.

