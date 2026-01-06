Cruz Azul confirma el fichaje del argentino Agustín Palavecino del Necaxa

Finalmente, el Cruz Azul concretó el fichaje del refuerzo más deseado para el torneo Clausura 2026 con la incorporación del argentino Agustín Palavecino procedente del Necaxa, que era el jugador más solicitado por el técnico Nicolás Larcamón para armar su proyecto en busca del título.

La idea de Larcamón con la llegada de Palavecino es volver a reunir a este jugador con su compatriota José Paradela, con quienes complementó una dupla exitosa que le dieron al Necaxa una fuerza importante para llegar a la liguilla del torneo Clausura 2025.

Con 29 años, el jugador argentino fue el actor principal del rumor más comentado en el receso invernal del torneo mexicano y desde hace casi un mes se empezó a manejar la opción de su llegada a la Máquina Celeste y finalmente se concretó su fichaje a petición expresa del técnico Nicolás Larcamón.

Palavecino concretó su llegada a la Ciudad de México el pasado lunes y este martes se sometió a las primeras pruebas con el cuadro cementero, así con las actividades dentro de la organización, como fueron las fotos oficiales y su primera convivencia con los aficionados de la Máquina Celeste.

Los números de Palavecino

El mediocampista deja el Necaxa tras haber disputado 58 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, registrando un balance de 11 goles y 10 asistencias en 4,987 minutos de juego. Cabe destacar que, previo a este fichaje, tuvo un paso fugaz por los Tuzos del Pachuca bajo el mando de Jaime Lozano durante el Mundial de Clubes 2025, participando en tres encuentros.

Agustín Palavecino convivió con la afición de Cruz Azul 🚂 y firmó sus primeras playeras de La Máquina. pic.twitter.com/z336Dy7gOK — Fabián Reyes (@FabanReyes) January 6, 2026

Con su llegada a Cruz Azul, Palavecino busca replicar el éxito obtenido en el Clausura 2025, torneo en el que, junto a Larcamón y Paradela, llevó al Necaxa a la quinta posición de la tabla general antes de su polémica eliminación en cuartos de final.

Palavecino ya convivió con los aficionados de la Máquina Celeste, empezando a empaparse de lo que representa el cuadro cementero dentro de la Liga MX.

