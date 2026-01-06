Mateusz Bogusz estaría a un paso de regresar a la MLS con el Houston Dynamo

Después de una ausencia de una semana en la pretemporada de Cruz Azul, por fin reapareció el polaco Mateusz Bogusz, que lo pondría con opciones de jugar contra León en el inicio del torneo Clausura 2026, pero está la gran opción de que deja a la Máquina Celeste y vaya a la MLS con el Houston Dynamo

De acuerdo a información extraoficial y que se ha manejado en redes sociales, supuestamente el cuadro texano puso una oferta atractiva sobre la mesa por los servicios del mediocampista polaco que antes de llegar a Cruz Azul dejó un gran cartel en la Major League Soccer, por lo cual se espera que la directiva de la Máquina Celeste tome una decisión muy pronto.

🚨🇺🇸 Excl: Houston Dynamo submit official bid to Cruz Azul for Mateusz Bogusz.



Negotiations underway with MLS side to sign him as Designated Player. pic.twitter.com/kw2XvMnl0Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

La decisión no debe tardar demasiado y este movimiento podría cambiar la perspectiva de como mover las bajas cementeras para dar paso a los registros del colombiano Miguel Borja, procedente del River Plate y del argentino Agustín Palavicino que llegaría del Necaxa.

Lo cierto es que en el entorno de los cruzazulinos todo parece alborotado, sobre todo después del anuncio que su gran capitán en los últimos cinco años, el uruguayo Ignacio Rivero dejará a los celestes e irá de nueva cuenta a los Xolos de Tijuana por medio de una atractiva oferta que supera lo que devenga en Cruz Azul.

La baja de Rivero le abre el camino a Borja,mientras que Faravelli a Palavicino, pero todo podría cambiar si es que Mateus Bogusz va al Houston Dynamo y no termina por mantenerse en el cuadro celeste, sobre todo porque es un hecho que el técnico Nicolás Larcamón no es de su agrado futbolístico.

Bogusz reportó con el Cruz Azul

Desde hace varios días el polaco Mateusz Bogusz está en el ojo del huracán porque no reportó a tiempo para la pretemporada en la Noria y el club no sabía su paradero, pero después de integrarse a los entrenamientos estaría en condiciones de ser tomado en cuenta para el partido contra León.

MATEUSZ BOGUSZ 🇵🇱



Tras la plática de esta mañana dejó claro que quiere irse del equipo.



Tiene una oferta formal de Houston Dynamo y seguramente saldrá otra opción más.



Mientras tanto, hoy entrenó por separado. pic.twitter.com/lif6WnwjNP — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 6, 2026

Aunque todo puede cambiar en cuestión de horas si se confirma la oferta del cuadro de la capital del petróleo, después de que Bogusz fue importante en su paso por el LAFC, de donde llegó a la Máquina hace un año para tener actividad con Vicente Sánchez en su primer campeonato, pero con Larcamón en el último semestre se quedó mucho tiempo en la banca y es donde las cosas no le parecieron el europeo.

Cabe señalar que Bogusz cambió de representantes desde hace mes y medio, por lo cual la oferta del Houston Dynamo parece muy seria, pero hasta el momento no se ha concretado nada y este miércoles se sabrá si hay opciones para que se concrete la operación.

¡VAN POR OTRO! 🇵🇱🚂

Aún no se toma decisión en Cruz Azul ante la oferta que llegó de Houston de la MLS por Mateusz Bogusz



💰 La Máquina no se pondrá muy exigente, pero debe ser medianamente buena



♻️ Si convence, irán por otro foráneo; ya están sondeando opciones@record_mexico pic.twitter.com/q6ndFOUF6w — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 6, 2026

La mala noticia es que Cruz Azul supuestamente pagó 8.5 millones de dólares al LAFC por el registro de Bogusz, por lo cual una cantidad inferior que pueda ofrecer la escuadra texana no sería buen negocio para el cuadro cementero.

