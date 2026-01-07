Bogusz anuncia la llegada de su heredera, mientras arregla su fichaje al Houston Dynamo

Mientras todo parece turbulento en el futuro del polaco Mateusz Bogusz con el Cruz Azul, el jugador europeo mostró su lado optimista y familiar al anunciar en una publicación en sus redes sociales el futuro nacimiento de su hija. Dicha noticia la publicó acompañada de su pareja Wiktoria Wychowska.

Mientras tanto, Bogusz sigue negociando con la directiva de la “Máquina Celeste” una oferta del Houston Dynamo que ronda los seis millones de dólares, mientras al Cruz Azul traerlo a la Liga MX procedente del LAFC le costó alrededor de diez millones de dólares.

Esa diferencia de cuatro millones es la que está en el estira y afloja entre los representantes del polaco y la directiva cementera, pues nadie quiere ver perjudicados sus intereses, por lo cual también existe la opción de que el europeo se mantenga en el equipo este semestre entrenando con el equipo Sub 21 de la organización cementera.

Pero esta decisión perjudicaría a ambas partes, ya que devaluaría el costo del jugador y en este sentido tampoco le conviene a Bogusz si es que desea ser parte del equipo polaco que participará en el próximo repechaje para el Mundial.

Acuerdo verbal con Houston Dynamo

Dentro de todo el cúmulo de versiones, se asegura que ya existe un acuerdo verbal con el Houston Dynamo por el 80 por ciento de la carta del jugador en una cantidad de seis millones de dólares más otros dos millones en variables y objetivos, lo cual hace que Cruz Azul recupere la mayor parte de lo que invirtió por el europeo.

🚨🚂🇵🇱 Mateusz Bogusz ha acordado verbalmente con Houston Dynamo



->🇵🇱 firmaría por 3 años

->Puja por su salida de Cruz Azul

->Houston oferta: 6.5MDD x 80% + 2MDD en variables, Cruz Azul analiza

->Pendiente del acuerdo entre clubes



DETALLES.https://t.co/LaRjdwsq8c — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 7, 2026

El importante anuncio familiar

Mientras tanto Mateusz Bogusz realizó el importante anuncio familiar en su cuenta oficial de su red social de Instagram donde aparece junto con su pareja, Wiktoria Wychowska, en donde está redactado el siguiente mensaje: “Ella está en camino”.

En la imagen se puede ver al jugador de La Máquina junto a Wiktoria, quien sostiene una ecografía, confirmando que esperan a una niña. Este anuncio llega en un momento crucial de su carrera, aportando una nueva perspectiva a las decisiones que deberá tomar sobre su paradero profesional en este 2026.

La situación deportiva de Bogusz ha sido tema de debate en los últimos días. Tras reportar tarde a la pretemporada en La Noria, el jugador se reunió con la directiva celeste para expresar su deseo de buscar nuevos horizontes que le garanticen los minutos necesarios para pelear por un puesto con la Selección de Polonia de cara al próximo Mundial.



🚨🇺🇸 Excl: Houston Dynamo submit official bid to Cruz Azul for Mateusz Bogusz.



Negotiations underway with MLS side to sign him as Designated Player. pic.twitter.com/kw2XvMnl0Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Sanción para el polaco

Mientras la felicidad ronda el entorno familiar de Mateusz Bogusz, se pudo conocer extraoficialmente que el polaco fue multado por la directiva de Cruz Azul por ocho días. Por lo pronto, el jugador se mantiene entrenando con el conjunto de la Ciudad de México a la espera de que se concrete su traspaso o se confirme su permanencia para el torneo Clausura 2026.

