Cruz Azul se muda al estadio Cuauhtémoc de Puebla para jugar el torneo Clausura 2026

Frente a la complejidad que representaba compartir con el América el estadio de la Ciudad de los Deportes, la Liga MX llegó al acuerdo con Cruz Azul de autorizar el cambio de sede al estadio Cuauhtémoc de Puebla, en donde la “Máquina Celeste” jugará de local el torneo Clausura 2026.

Lo anterior fue confirmado a través de un comunicado de prensa en donde la Liga MX explica las razones de autorizar el cambio de sede a Cruz Azul para rentar el escenario mundialista en México 86 de la capital poblana, con lo cual se establece un nuevo capítulo en la historia de una escuadra considerada de las grandes del fútbol de México, pero que no tiene escenario propio.

🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

En el citado boletín a los medios, se establece que después de la solicitud presentada por la directiva de Cruz Azul se analizó la petición de acuerdo al artículo 61 del reglamento de competencia, donde se establecen los requisitos sobre esta eventualidad.

Lo que dice el reglamento de competencia

Cambio de Estadio

ARTÍCULO 39 (antes 61) Los partidos oficiales de la competencia deberán celebrarse en los Estadios registrados por cada Club, por lo que ningún Club durante la Temporada podrá cambiar de sede para celebrar partidos oficiales.

A menos que exista una causa debidamente justificada, la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX, autorizará que un Club juegue uno de sus partidos en distinta sede, siempre que a juicio de dicho Órgano sea pertinente autorizar el cambio.

Para que un Club solicite el cambio de Estadio deberá cumplir con los siguientes requisitos establecidos

61.1. Solicitar por escrito a la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX, el cambio de Estadio para un partido programado, manifestando las causas de su solicitud.

Cruz Azul se va de C.U sin perder ningún partido oficial ahí.



Cruz Azul se va con un campeonato internacional en C.U.



Cruz Azul fue el mejor local en la historia de C.U.



Todo esto, en tan solo 1 año. pic.twitter.com/r3JHE6awmq — Agus Chávez (@aguschd) January 8, 2026

61.2. Contar con la autorización por escrito del Club contrario.

61.3. Contar con la autorización por escrito de los otros Clubes de la LIGA MX y/o EXPANSIÓN MX que jueguen en el mismo Estadio.

61.4. Contar con la autorización del Dueño o legítimo poseedor del Estadio donde pretende celebrar su partido oficial.

61.5. Se deberá observar que el partido que se solicita cambiar de Estadio, no se juegue en el mismo día y horario que otro Club de LIGA MX o EXPANSIÓN MX de la misma sede.

Cruz Azul recibirá al Atlas en el Cuauhtémoc el próximo martes

Al igual que en su estancia en el estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM, para Cruz Azul el cambio de sede al estadio Cuauhtémoc no debe representar afectación alguna, pues cuando han jugado en esta plaza se han sentido como en casa y los aficionados suelen acompañarlos a este escenario al oriente de la República Mexicana

Cruz Azul se va de CU tras 18 triunfos y 6 empates.



Su nueva sede de local, no será el Ciudad de los Deportes. Será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. pic.twitter.com/Fn4VZwVMVZ — Santiago Puente (@santipuente) January 9, 2026

El partido correspondiente a la Jornada 2, en el que Cruz Azul recibirá al Atlas, ya tiene nueva sede y horario confirmados. Se disputará el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, teniendo como escenario el Estadio Cuauhtémoc, lo que marcará oficialmente el debut de La Máquina como local en Puebla dentro del Clausura 2026.

De esta manera, Cruz Azul inicia una nueva etapa jugando en el Cuauhtémoc, con el objetivo de mantener protagonismo deportivo y generar conexión con su afición en una plaza que ahora será clave en su camino dentro del futbol mexicano.

