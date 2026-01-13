América y Cruz Azul volverían al Estadio Azteca (Banorte) antes del inicio del Mundial

Las directivas del América y Cruz Azul tendrían planeado regresar a jugar de locales los últimos partidos del torneo Clausura 2026 antes del inicio del Mundial 2026 en el tiempo que la FIFA no tome control total de estas instalaciones que serán a principios de mayo.

Tanto las “Águilas” como la “Máquina Celeste” podrían jugar sus partidos de local a partir de la fecha 13 a la 17, después de que se realice el duelo de reapertura programado para el 28 de marzo contra Portugal como parte de la actividad de la primera y única fecha FIFA antes del inicio de la justa mundialista programado para el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

AMÉRICA, AL ESTADIO AZTECA, ¿Y CRUZ AZUL?



🏟️ El Club América ya solicitó oficialmente a Liga MX jugar en el Estadio Banorte el final de fase regular y Liguilla, está aprobado



🚂 Cruz Azul, como tiene contrato vigente (aquél que enseñó @mluiscastillo en INFILTRADOS de… pic.twitter.com/ypkj6kK2wt — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 13, 2026

América jugaría su primer partido de local en este escenario contra Cruz Azul en la fecha 14 programado para el sábado 11 de abril, contra Toluca en la fecha 15 y contra Atlas en la fecha 17, antes de iniciar la liguilla que también la llevaría a cabo en este escenario.

Cruz Azul lo haría en la fecha 13 contra Pachuca, contra Xolos de Tijuana en la fecha 15 y en la fecha 17 contra Necaxa, así como los juegos de la liguilla en un escenario de alto relieve y que empezará a funcionar con sus modificaciones en estos encuentros de la Liga MX.

En este caso, las autoridades de FIFA tomarían el control de este escenario que a partir del 11 de junio se convertirá en un triple escenario mundialista, lo cual sin duda para América y para Cruz Azul sería todo un reto en un escenario de esta magnitud.

Ambos equipos hasta el momento han padecido en dos torneos jugando en sedes alternas, como el caso de América en el estadio de la Ciudad de los Deportes y Cruz Azul en este escenario y en el estadio Olímpico Universitario, por lo que regresar al Estadio Azteca es una prioridad para competir a lo grande.

Estos juegos se desarrollarán después de que el coloso de Santa Úrsula sea reinaugurado el 28 de marzo en el duelo de México contra Portugal, encabezados por su astro mundial Cristiano Ronaldo, en un partido donde están agotados los boletos.

Dichos partidos no se llevarían a cabo en el estadio Azteca solo si la FIFA detecta cualquier eventualidad en el césped, en las tribunas o en cualquier otro lado de este mítico escenario, tomando en cuenta la premura del tiempo que existe para el inicio del Mundial y se requiere que este escenario esté en óptimas condiciones.

ESTADIO AZTECA 🏟️



En caso de ser viable regresar en abril al Azteca, @CruzAzul buscará que se concrete esa alternativa.



Con esto, solo jugarían tres meses en Puebla. pic.twitter.com/OyvCO52SEH — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 13, 2026

En el caso de Cruz Azul tiene un contrato vigente con el estadio Cuauhtémoc, pero en dicho acuerdo existe la salvedad de mudarse al Estadio Azteca en caso de que se autorice el cambio de nombre y sede.

