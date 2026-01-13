América anunció la baja definitiva del neerlandés Javairo Dilrosun

La directiva del América y el delantero neerlandés Javairo Dilrosun determinaron seguir caminos diferentes a partir de este martes, cuando entre ambas partes decidieron romper la relación laboral que los ligaba y de esta forma el artillero europeo quedó libre para firmar con cualquier equipo.

De esta forma concluye la pobre etapa del delantero que llegó proveniente del Feyenoord de Países Bajos y donde terminó participando con las “Águilas” en 51 partidos donde solo pudo anotar 3 goles en un mínimo aporte que demostró claramente que nunca pudo adaptarse al fútbol de México.

¡Gracias por tu entrega al haber portado nuestros colores, Javairô! 💙💛



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. 💪 pic.twitter.com/Cbk8GlR0DZ — Club América (@ClubAmerica) January 14, 2026

Dilrosun tenía un contrato vigente con el equipo hasta diciembre de 2026, empero, la directiva y el jugador habrían acordado la rescisión del contrato en un acuerdo entre ambas partes, tomando en cuenta que el delantero no entró en los planes del técnico André Jardine.

La decisión se genera después de que Dilrosun no fue registrado por la directiva y al no tener ofertas por sus servicios, se determinó que estuviera entrenando por separado en las instalaciones de la entidad americanista de Coapa.

Los números de Javairo

Javairo Dilrosun llegó al América hace dos años, en febrero de 2024 después de una etapa en el Feyenoord y después de una etapa en el Burdeos de Francia y en el Herta Berlín de Alemania para unirse a las Águilas y ser parte de los títulos del Clausura y Apertura 2024, así como la Campeones Cup 2024 y el Campeón de Campeones

SE ACABÓ ❌🦅



América hace OFICIAL la salida de Javairo Dilrosun 🚪🦅



📊 52 partidos y ÚNICAMENTE 3 goles



América pagó 4.6 MDE por él y hoy se va GRATIS 💸



¿Cómo calificarías el fichaje? 👇🤔 pic.twitter.com/nYdRIERHnF — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 14, 2026

Dilrosun en los primeros meses demostró muchas condiciones y dio la impresión de que sería una solución ofensiva, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo y al final solo disputó 51 partidos con tres goles y ocho asistencias.

El atacante europeo fue prestado al LAFC para el Mundial de Clubes, pero al final no pudo afianzarse como solución ofensiva y el equipo estadounidense no ejerció la opción de compra en el contrato para regresar de inmediato al América en el torneo Apertura 2025, en donde no fue tomado en cuenta.

El América anunció la salida de Javairo Dilrosun, por fin se fue del club y creo que lo único que vamos a recordar de él es este golazo. Que le vaya bien. 🙏🏾💛



pic.twitter.com/SdNep3IBS1 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 14, 2026

Dilrosun llegó precedido de buenas referencias de su compañero en el Feyenoord, Santiago Giménez, pero al final el estilo del fútbol mexicano no se prestó a su estilo y por el contrario, sirvió para que poco a poco fuera perdiendo protagonismo en el cuadro americanista.

