¿Cuánto dinero estaría perdiendo el América por Javairo Dilrosun?

El delantero neerlandés Javairo Dilrosun al parecer se ha convertido en una carga financiera para el América, después de que no pudieron colocarlo en algún equipo y con su elevado salario de casi 100 mil dólares mensuales supuestamente empieza a generar malestar en el cuadro de Coapa.

Dilrosun llegó al América con grandes expectativas, recomendado por el exdelantero de Cruz Azul Santiago Giménez, pero salvo algunos chispazos, en realidad el artillero neerlandés nunca pudo convertirse en una realidad y mucho menos corresponder a las grandes expectativas que se generaron en torno a su capacidad en la cancha.

Pero en los hechos su gran potencial nunca pudo mostrarse en los tres torneos que disputó en el cuadro americanista y que al final le permitieron jugar en 32 juegos en el torneo regular, siendo un elemento que luchó por consolidarse en el fútbol de México, pero al final no tuvo cabida en los planes del técnico André Jardine que definitivamente lo hizo a un lado para el actual torneo Apertura 2025.

América le buscó acomodo en la MLS, pero no pudo

Después de que la directiva y el cuerpo del América vieron la perspectiva de Javairo Dilrosun para encontrarle acomodo en la Major League Soccer (MLS) con el LAFC para el pasado Mundial de Clubes, pero al final el cuadro norteamericano no hizo efectiva la opción de compra, pues ya tenía en la mira a la exestrella del Tottenham Hotspur, el coreano Son Heung-min.

Al cancelarse el fichaje en el LAFC, América buscó acomodarlo en los Tigres, Puebla y en el Querétaro, pero al final su elevado salario de casi $100 mil dólares mensuales (1 millón, 800 mil pesos), ninguno de los dos equipos de la Liga MX terminaron por interesarse en la negociación.

Inclusive versiones extraoficiales aseguraron que América estaba dispuesto a pagar el 50 por ciento del salario del europeo, pero al final ninguna negociación fructificó y Dilrosun tuvo que quedarse en el cuadro milloneta.

Inclusive hubo momentos en que Dilrosun fue manejado como moneda de cambio en una aparente negociación del América con el LAFC por el franco gabonés Denis Bouanga, pero al final no se pudo concretar la negociación por el alto precio de la carta del franco africano.

El aparente hoyo en las finanzas del América

Por todas estas razones, Dilrosun ya se convirtió en una carga financiera para el América, pues en tres meses, le han pagado $300 mil dólares que en pesos mexicanos son aproximadamente $5 millones y medio de pesos, sin que el delantero surgido en el Feyenoord haya jugado minuto alguno, constituyéndose en un problema, pues al final de este campeonato le habrán pagado más de $600 mil dólares.

Mientras tanto, el delantero sigue entrenando con el equipo Sub 21 al no encontrarle equipo en lo que parece una pésima decisión financiera, porque además el cuadro americanista no tiene reporte de que Javairo Dilrosun haya jugado minuto alguno.

