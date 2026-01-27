América confirmó baja indefinida de Israel Reyes por lesión con el Tricolor.

Las Águilas del América confirmaron este martes la peor noticia que esperaban respecto a la situación física del defensa Israel Reyes al asegurar en un comunicado de prensa que el zaguero sufre una lesión muscular y que su ausencia en las canchas será acorde a su rehabilitación.

Reyes tuvo que salir lesionado el pasado domingo alrededor del minuto 28 del primer tiempo y fue relevado por su compañero en el América Ramón Juárez al enfrentar a Bolivia donde México se impuso 1-0 con gol de Germán Berterame en partido de preparación celebrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/KQH95Rcudf — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2026

Las Águilas confirmaron la gravedad de la lesión del zaguero que ha sido uno de los jugadores que tiene tomado en cuenta por el técnico nacional Javier Aguirre y que de acuerdo al reporte médico el zaguero sufrió una lesión muscular en el oblicuo externo y oblicuo anterior derecho en los músculos que recorren hacía el abdomen.

Por esa razón el América no pudo determinar en su reporte a los medios el tiempo de recuperación del jugador porque obedece a varios factores que deberán ser valorados día a día conforme evoluciona el zaguero en su parte afectada.

Reyes no se ausentaba de la alineación americanista desde 2024, cuando quedó fuera por diez días y desde esa fecha había mantenido una regularidad importante en el esquema de la selección de México y de las Águilas del América, en donde se mostró como un jugador muy regular.

Por la lesión, Israel se perdería el partido contra Necaxa de la jornada 4 del torneo Clausura 2026, y el juego de Ida en la Concacaf Champions Cup contra el Club Deportivo Olimpia de Honduras, pero su ausencia podría prolongarse mucho tiempo más.

Después de esos dos partidos, América jugará contra Rayados de Monterrey, Olimpia (vuelta Concachampions) y frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en los cuales no se puede garantizar la presencia del zaguero que ha tenido una regularidad importante y que se ha caracterizado por haber ganado mucho terreno en el proceso de Javier Aguirre.

FUERA DE LAS CANCHAS 🚨🚨🚨



Israel Reyes es baja para el América, tras presentar una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos en el juego amistoso de México vs Bolivia.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. ¡Siguen las malas noticias… pic.twitter.com/hGpDWAGpzL — W Deportes (@deportesWRADIO) January 27, 2026

La baja de Reyes complica el panorama defensivo del América que este sábado buscará salir de la mala racha de tres partidos sin ganar, después de que en la primera fecha empató sin goles con Xolos Tijuana, luego perdió 0-2 con Atlético San Luis y empató sin goles con Pachuca, por lo cual el duelo contra Necaxa será demasiado importante para este objetivo.

Seguir leyendo:

– América intentará repatriar a Raúl Jiménez después del Mundial

– México derrota a Bolivia en Santa Cruz y afina detalles rumbo al Mundial 2026

– Javier Aguirre explica de qué le sirvieron al Tri los juegos amistosos contra Panamá y Bolivia





