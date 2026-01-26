Javier Aguirre explica de qué le sirvieron al Tri los juegos amistosos contra Panamá y Bolivia

El seleccionador nacional Javier “Vasco” Aguirre aseguró que los recientes partidos amistosos de la selección mexicana ante Panamá y Bolivia fueron fundamentales para evaluar a su plantel de cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El técnico hizo estas declaraciones tras la victoria del Tri por 0-1 ante Bolivia en Santa Cruz, encuentro decidido con un gol del argentino-mexicano Germán Berterame.

Aguirre: pruebas clave más allá del resultado

En conferencia de prensa, el estratega mexicano fue claro sobre el objetivo de estos compromisos internacionales:

“De alguna forma sí me sirvieron muchísimo estos dos partidos para sacar conclusiones y ese era el objetivo”.

Aguirre explicó que la intención no era solo ganar, sino observar el comportamiento de los jugadores en contextos poco habituales.

Jugadores fuera de su zona de confort

El “Vasco” detalló que buscó evaluar el carácter y la capacidad de adaptación del grupo en escenarios adversos:

“Más allá del resultado, el objetivo era ver a jugadores, someterlos a un ambiente distinto, a un campo, a un balón, un arbitraje distinto, que no estuvieran cómodos y que demostraran que, a pesar de las adversidades, tienen capacidad y tamaños para estar en la selección nacional“.

Este enfoque forma parte del proceso de construcción del equipo que representará a México en el Mundial 2026.

Autocrítica y elogios a los jóvenes del Tri

Aguirre reconoció que aún existen aspectos por mejorar dentro del funcionamiento colectivo, al admitir que “hay cosas por corregir”. Sin embargo, también destacó el rendimiento de los futbolistas jóvenes que debutaron con la selección mexicana, quienes lo sorprendieron “gratamente”.

El técnico valoró la respuesta de los nuevos elementos en un contexto internacional exigente.

Análisis del duelo ante Bolivia

Sobre el desarrollo del partido en Santa Cruz, Aguirre fue autocrítico y reconoció que el resultado pudo haber sido distinto:

Bolivia tuvo “un par de ocasiones buenas para empatar el partido”, por lo que “un empate puede haber sido justo”, aunque recordó que en el fútbol “de repente las circunstancias hacen que ganes o pierdas”.

Además, el seleccionador mexicano expresó su respaldo al conjunto sudamericano de cara a su futuro inmediato.

Mensaje de apoyo a Bolivia y balance final

“Bolivia tiene un repechaje dentro de poco y no tengo más que desearles mucha suerte porque me gustaría verlos en el Mundial”.

Cabe recordar que, en el otro amistoso disputado el jueves, el Tri también se impuso 0-1 a Panamá, gracias a un autogol en el minuto 90+3, cerrando así una gira internacional positiva para el proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

