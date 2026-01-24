El “Vasco” Aguirre anuncia varios cambios de México contra Bolivia

La selección de México presentará un rostro diferente con el que venció a Panamá 0-1 el pasado jueves, este domingo contra Bolivia, después de que el técnico del Tricolor Javier Aguirre anunció cambios importantes en la formación azteca en la conferencia de prensa previo al juego contra los bolivianos.

Aguirre refirió que se realizarán entre cinco y seis cambios en la formación azteca con lo cual se prevé que vean acción elementos como Luis Malagón, guardameta del América, aunque hay quien piensa que podría aparecer Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna

Otros nombres que podrían aparecer son los de Jesús Gallardo del Toluca que podría iniciar el juego, también Jorge Sánchez de Cruz Azul, Ramón Juárez, Diego Lainez de los Tigres, Erik Lira de Cruz Azul, Armando “Hormiga” González , entre varios más que le darán otro matiz al cuadro mexicano.

Sobre la intención de los movimientos, Aguirre dijo que: “Ya le dije al grupo que es muy complicado que jueguen los 27, pero los entrenamientos han servido y la convivencia me ha permitido conocerlos un poquito más”, declaró.

Lista mundialista

Javier Aguirre también fue consultado sobre la lista que deberá integrar para el Mundial 2026, en donde el técnico nacional aceptó que es la decisión más compleja para cualquier entrenador y espera que para el mes de marzo ya se tenga definido el grupo que participará en la justa mundialista.

“Siempre hay un colchón, evidentemente siempre podría haber una lesión. Los técnicos a veces no es muy agradable la decisión final, pero siendo claro con el jugador termina por entenderlo. Duele mucho el último corte, lo haremos de una manera correcta”, resaltó el estratega nacional.

El “Vasco” también se mostró satisfecho por los beneficios de la corta gira por Centro y Sudamérica, destacando que estos juegos y concentraciones funcionan de filtros para identificar a los jugadores que puedan competir al más alto nivel y existe poco riesgo de que sufran miedo escénico.

“Estoy contento con esta gira, con esta preparación porque me permite, a través de estos procesos selectivos, poder elegir a los más capaces”, afirmó, reforzando la idea de que cada llamado es parte de una evaluación constante.

Respeta la decisión de Marcelo Flores de jugar para Canadá

Aguirre por último, tocó el tema de Marcelo Flores, quien tomó la decisión de representar a Canadá a nivel selección, donde el técnico nacional precisó que el tema fue hablado directamente con el jugador y dejó claro que respeta plenamente su postura.

Javier Aguirre aplaudió que el futbolista de Tigres "busque su espacio" en la Selección de Canadá para disputar el Mundial 2026.



“Me parece más que válida. Son decisiones personales que hay que respetar. Él decidió jugar para Canadá. Le deseo lo mejor, es un buen muchacho”, concluyó.

