México vs. Bolivia: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana viene de dejar algunas dudas de su último partido contra Panamá. Javier Aguirre ahora tendrá una compleja visita a Bolivia. El conjunto sudamericano los recibirá en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas.

El Tri viene de derrotar a Panamá con un autogol de Richard Peralta. A pesar de que México intentó proponer con sus piezas de la Liga MX, el conjunto azteca no pudo ser contundente en sus llegadas ni generar mucho peligro sobre el arco rival.

Sin embargo, Javier Aguirre reconoció que espera “disipar dudas” en el armado de su equipo con los jugadores del torneo local. El “Vasco” busca variantes que puedan ser útiles ante cualquier imponderable. Bolivia será el siguiente obstáculo.

El conjunto boliviano tendrá un complejo reto en los próximos meses. Bolivia debe enfrenta a Surinam por la semifinal B del repechaje al Mundial. En caso de ganar, los sudamericanos también tendrán que superar a Irak para quedarse con un cupo para la Copa del Mundo.

Bolivia llegó a este repechaje al sacar beneficio de la altura de su estadio. El conjunto altiplánico jugó como local en las eliminatorias sudamericanas en el Estadio Hernando Siles de La Paz (3,577 metros sobre el nivel del mar) y en el Estadio Villa Ingenio de El Alto (4,150 metros sobre el nivel del mar). El repechaje será en México y la condición de la altura no será un punto a favor.

Es por esto que México tendrá que visitar el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas (420 metros sobre el nivel del mar). El conjunto mexicano ha sido un rival difícil de superar para Bolivia. En 13 partidos disputados, El Tri ha ganado 10 encuentros, ha empatado 2 y solo ha perdido 1.

La única victoria boliviana fue en la Copa América de 1997. En un partido que se desarrolló en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia derrotó 3-1 a El Tri con goles de Erwin sánchez, Ramiro Castillo y Jaime Moreno. El tanto mexicano lo convirtió Nicolás Ramírez.

Horario y dónde ver el partido entre México y Bolivia

Horario en Estados Unidos: 14:00 horas ET / 11:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Alineación probable de México

Tala Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz; Roberto Álvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez.

Alineación probable de Bolivia

Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz; Ervin Vaca, Moisés Villarroel; Fernando Nava, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; y Bruno Miranda.

